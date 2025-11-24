Homenaje a Jesús Suárez Acebey por su jubilación

Jesús Suárez Acebey con sus compañeros en la fiesta de jubilación IG

Un nutrido grupo de vecinos y amigos de la parroquia carballesa de Rus tributaron un sentido homenaje por su jubilación a Jesús Suárez Acebey. Este vecino de Santa María de Rus se jubiló recientemente del sector de la construcción, al cumplir los 65 años de edad.

La fiesta se celebró en el asador D´Enrique, en A Revolta, donde degustaron Vacun Gallaecia, postres y bebidas espirituosas. Jesús Suárez Acebey está muy activo en el tejido asociativo, siendo el más veterano de la comisión de fiestas de Rus.