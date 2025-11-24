Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

La Costa da Morte se moviliza contra las violencias machistas

Los actos se suceden este martes en todos los concellos de la comarca 

Redacción
24/11/2025 22:44
Vela en recuerdo a la víctimas la semana pasada en Malpica
Vela en recuerdo a la víctimas la semana pasada en Malpica
Mar Casal

La Costa da Morte se moviliza este martes, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con actos de lo más variado por las distintas localidades. Concentraciones en rechazo a la violencia, lecturas de manifiestos o teatro con algunas de las principales propuestas de la jornada.

 En Cerceda han suspendido la Andaina prevista para este martes debido a las malas condiciones climáticas, aunque se mantiene igualmente la lectura del manifiesto (12.00 horas). 

También en Cee han trasladado la lectura del manifiesto a la Casa de Cultura por la misma razón. Allí se expondrán los zapatos rojos que fueron pintados la semana pasada por usuarios de Apem. 

Al mediodía también se leerá el manifiesto institucional en otros lugares como Malpica, Muxía y Coristanco. En los dos últimos contarán con la participación del alumnado del municipio. La Casa do Pendón de Cabana acogerá a las 11.00 horas el encuentro ‘A forza femenina”

En Camariñas además del acto en el instituto de Ponte do Porto, por la tarde el Museo do Encaixe acogerá ‘Bordados contra a violencia’.

 En Carballo a las 18.00 horas habrá un espectáculo de Raquel Queizás para los niños y a las 20.00 en la Praza do Concello, la habitual concentración.

En Dumbría este lunes hubo obradoiros para los niños en el colegio Santa Eulia y para el martes invitan a los vecinos a visitar la muestra de fotografía de O Conco. 

En A Laracha esta tarde habrá narración oral con el título 'Vicio houbo sempre', a cargo de la actriz Atenea García. El acto central será el sábado con la tradicional Andaina. 

En Corcubión y Fisterra también se realizarán los respectivos actos con la lectura del manifiesto, al igual que en Ponteceso, donde se guardará un minuto de silencio. En Laxe los actos se trasladan al CPI Cabo da Area. En Vimianzo también se implica al alumnado en los actos del 25N. 

