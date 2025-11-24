La tienda carballesa Zocas descarta sumarse al Black Friday

Germán Riveiro en su tienda Zocas de Carballo Cedida

La tienda de calzado carballesa Zocas no se sumará este año a la campaña del Black Friday, al igual que hace Upa Barefoot, de los mismos propietarios, que defienden que se trata de una decisión personal de un pequeño negocio “que loita cada día por manterse en pé”.

Destacan que cada venta es más que una transacción, ya que supone “unha conversa, un consello, unha cara coñecida”, que es lo que los hace diferentes. De todas formas, anuncian que tienen calzado de la temporada pasada con un 40% de descuento, de ahí la importante rebaja.