La Costa da Morte se suma al Black Friday

Una tienda carballesa, con rebajas por el Black Friday Mar Casal

Los establecimientos comerciales de la comarca tiran de rebajas estos días con la campaña del Black Friday. Aunque los días principales son este viernes y sábado, la mayoría de los comercios aplican los descuentos durante toda la semana, con una media de un 20%.

Las rebajas se aplican en todos los sectores, aunque algunos comercios carballeses como Zocas o Upa Barefoot ya anunciaron que participan en la campaña, que si secunda el Centro Comercial Aberto de Carballo (CCA).