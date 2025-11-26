La carpa navideña de Vimianzo ya está lista U.R.

La Costa da Morte ya huele a Navidad con los habituales preparativos en todos los lugares. En los últimos días los operarios colocan los alumbrados navideños que dentro de unos días encenderán, dando así el pistoletazo de salida a las fechas navideñas.

Además del alumbrado, se instalan las carpas que en los últimos años decoran las plazas. En Carballo los operarios colocaban ayer la estructura para tener todo listo el próximo 5 de diciembre, cuando se encenderá el alumbrado. Más madrugadores fueron en Vimianzo con la cúpula instalada en la Praza do Concello, que ya está lista y sólo están pendientes de terminar las casetas del interior.

La capital de Soneira también inaugura la Navidad el 5 de diciembre con el encendido de las luces, chocolatada y un espectáculo infantil. En Malpica también han comenzado la decoración navideña y el encendido de las luces será el domingo 7 de diciembre. Unos días después, el viernes 12, harán lo mismo en Muxía, que abrirá su Mercado Navideño.