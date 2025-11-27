Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

Animada feria en Carballo a las puertas de la Navidad

La buena climatología favoreció el mercado de este jueves, con mucha oferta y demanda

Redacción
27/11/2025 21:23
Las plantas navideñas destacaban este jueves en Carballo
Las plantas navideñas destacaban este jueves en Carballo
Mar Casal
La feria de Carballo estuvo muy animada este jueves, con buen ambiente durante toda la mañana, favorecida por la climatología. También mucha oferta en los respectivos puestos, con los habituales productos de la huerta, frutas, verduras, huevos, carne salada, miel, quesos y los alimentos típicamente otoñales, entre otras cosas.  

A las puertas de la Navidad, destacaba una amplia variedad de plantas, reinando la típica de Pascua, que ya empieza a ser muy demandada en estas fechas para adornar los hogares.

