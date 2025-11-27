Carballo continúa fomentando el interés por la ciencia entre los más jóvenes

Alumnado del Parga Pondal en las sesiones científicas Cedida

El alumnado de 4º de ESO del instituto carballés Parga Pondal tuvo la oportunidad de aprender algunas de las principales consecuencias del cambio climático, dentro de las sesiones que ofrece el Grupo de Investigaciones en Cambio Climático (Grica), gracias al convenio firmado con el Concello de Carballo. Armand Hernández, investigador del departamento de Física y Ciencias da Terra de la Universidade da Coruña (UDC), fue el encargado de impartir la sesión, en que la abordó la realidad del cambio climático desde una perspectiva rigurosamente científica, y con un enfoque divulgativo pensado para el alumnado.

El principal objetivo fue desmontar ideas basadas en opiniones o creencias personales, subrayando que el estudio del clima depende del análisis conjunto de diferentes variables y metodologías científicas contrastadas. En las dos sesiones se abordaron cuestiones como el papel de las placas tectónicas, los volcanes, las emisiones de dióxido de carbono, el metano y otros factores que influyen en la evolución climática.

Los estudiantes pudieron comprobar que los datos observados en períodos cortos no siempre reflejan la tendencia global, y que sólo con el análisis a largo plazo es posible entender que la temperatura media del planeta está aumentando de manera sostenida. Aún así, el investigador admitió que es posible que pueda haber descensos puntuales de la temperatura en algunos lugares, pero esas variaciones no invalidan la tendencia general del calentamiento global.

Con esta iniciativa se pretende formar al alumnado sobre uno de los temas más relevantes del presente y del futuro. El próximo 16 de enero habrá una nueva jornada titulada ‘Viaxe pola historia do clima da terra’, dirigida al alumnado de primero de Bachiller. Dentro del convenio de colaboración entre la Concejalía de Innovación y la Universidade de A Coruña para impulsar el conocimiento científico se incluyen actividades para familias que forman parte del programa Apego.

Así, para el 3 de diciembre están previstas dos sesiones del taller ‘Matemáticas con xeito’, con el que se pretende estimular el ingenio y la creatividad de los menores de 6 años. Las matemáticas serán el vehículo de esta actividad didáctica, lúdica y divulgativa. Las familias que deseen acudir deberán anotarse en carballo.gal. El Concello carballés lleva impulsando en los últimos años diversas iniciativas para fomentar la ciencia entre la población. La Feira do Día a Muller e da Nena na Ciencia y el Pint of Science son las más destacadas.