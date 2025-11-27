Bergantiños
Carballo honra a la Medalla Milagrosa
La fiesta coincide con la presentación del diploma del peregrino devoto a la Milagrosa
La parroquia San Xoán Bautista de Carballo celebró este jueves la fiesta de la Medalla Milagrosa. Tras la misa, se realizó la tradicional bendición y entrega de la medalla los fieles.
Este año se presentó el diploma del Peregrino devoto a la Milagrosa, conocida como A Milagrosiña, que se entregará a los devotos que visitan la capilla y cumplan con los requisitos.