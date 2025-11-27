Carballo honra a la Medalla Milagrosa

Entrega de las medallas este jueves en la iglesia Mar Casal

La parroquia San Xoán Bautista de Carballo celebró este jueves la fiesta de la Medalla Milagrosa. Tras la misa, se realizó la tradicional bendición y entrega de la medalla los fieles.

Este año se presentó el diploma del Peregrino devoto a la Milagrosa, conocida como A Milagrosiña, que se entregará a los devotos que visitan la capilla y cumplan con los requisitos.