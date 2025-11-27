Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

Carballo cierra el 25N con un debate sobre la violencia digital a las mujeres

En A Laracha se celebrará este sábado una Andaina para conmemorar el 25 de Noviembre

Redacción
27/11/2025 22:01
Jornada sobre la violencia digital este viernes en Carballo
Jornada sobre la violencia digital este viernes en Carballo
Mar Casal
El café debate con el título ‘Violenxia dixital: a violencia de xénero do século XXI’ cerró ayer en Carballo los actos alrededor del 25N, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contras las Mujeres. El título de la jornada resume a la perfección el mensaje que se trasladó ayer, puesto que cada vez más mujeres sufren la violencia digital, con prácticas desconocidas hasta hace poco que deberían ser erradicadas cuanto antes.

 Cuestiones como el sexting (envío de mensajes y fotografías con contenido sexual), grooming (acoso y abuso online) o deepfakes (imágenes manipuladas con inteligencia artificial partiendo de una imagen real) fueron abordadas en la sesión, poniendo de manifiesto los riesgos reales que existen en la actualidad y la violencia explícita contra las mujeres. La carballesa Eva María Souto, profesora de Derecho Penal y coordinadora de la jornada, alertó sobre estas prácticas, que afectan principalmente a las personas más jóvenes.

 El rápido avance de la técnica como la inteligencia artificial (IA) influye negativamente en este tipo de prácticas cuando se utiliza de forma incorrecta. En la jornada intervinieron también el profesor y magistrado suplente de la Audiencia Provincial de A Coruña, José Antonio Ramos, y la doctora en Dereito Procesual Ana María Neira. El Concello de Carballo quiso poner el foco este año en este tipo de violencias.

 Por otra parte, mañana se celebrará la V Andaina ‘A Laracha unida fronte ás violencias machistas’, el acto principal del 25N en este Concello. La salida será a las 11:00 horas en la Praza Les Sables d´Olonne para realiar una ruta de 6 kilómetros.

