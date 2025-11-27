Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Conmoción en A Laracha por la muerte de Isabel Riotorto Pallas

La mujer, natural de Cabovilaño, falleció por causas naturales y será enterrada este viernes

Redacción
27/11/2025 22:06
Tanatorio de A Laracha
Tanatorio de A Laracha
IG
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El término de A Laracha recibió con conmoción la muerte de la vecina Isabel Riotorto Pallas, que se produjo este jueves de forma repentina. El óbito se produjo por causa naturales, lo que provocó un hondo pesar entre la población. Isabel Riotorto Pallas era natural de Cabovilaño, donde residía y donde fallecía este jueves. 

Deja viudo, Tonecho Garda Añón, un conocido empresario de suministros navales en A Coruña, también natural de la misma parroquia larachesa, y dos hijos. Además del ámbito empresarial, Tonecho Garda siempre estuvo muy vinculado al deporte local, siendo en la actualidad delegado del Fabril Deportivo de A Coruña. 

 Los restos mortales de Isabel Riotorto están siendo velados en el tanatorio del grupo Bergantiños de la localidad de A Laracha. Esta tarde de viernes, a las 16.45 horas, está prevista la salida desde la casa mortuoria en dirección a la iglesia de Cabovilaño, donde se oficiará el funeral en su memoria y será despedida en la estricta intimidad.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Centro médico de Carballo, donde fueron atendidas las víctimas inicialmente

Heridos graves un joven y una menor de edad tras sufrir un accidente en Carballo
Europa Press
Una amplia representación de la Costa da Morte posa con los responsables de Espazo Nature tras recoger el premio

Reconocimiento para Espazo Nature en la Gala del Turismo de la Diputación Provincial
Redacción
Carlos Blanco actuará el sábado en Vimianzo

Malpica y Ponteceso aplazan sus respectivos espectáculos teatrales
Redacción
Jornada sobre la violencia digital este viernes en Carballo

Carballo cierra el 25N con un debate sobre la violencia digital a las mujeres
Redacción