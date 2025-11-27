Conmoción en A Laracha por la muerte de Isabel Riotorto Pallas

Tanatorio de A Laracha IG

El término de A Laracha recibió con conmoción la muerte de la vecina Isabel Riotorto Pallas, que se produjo este jueves de forma repentina. El óbito se produjo por causa naturales, lo que provocó un hondo pesar entre la población. Isabel Riotorto Pallas era natural de Cabovilaño, donde residía y donde fallecía este jueves.

Deja viudo, Tonecho Garda Añón, un conocido empresario de suministros navales en A Coruña, también natural de la misma parroquia larachesa, y dos hijos. Además del ámbito empresarial, Tonecho Garda siempre estuvo muy vinculado al deporte local, siendo en la actualidad delegado del Fabril Deportivo de A Coruña.

Los restos mortales de Isabel Riotorto están siendo velados en el tanatorio del grupo Bergantiños de la localidad de A Laracha. Esta tarde de viernes, a las 16.45 horas, está prevista la salida desde la casa mortuoria en dirección a la iglesia de Cabovilaño, donde se oficiará el funeral en su memoria y será despedida en la estricta intimidad.