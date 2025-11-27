Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Malpica y Ponteceso aplazan sus respectivos espectáculos teatrales

A Laracha continúa con el ciclo de los Venres Teatrais con la obra 'Nas nubes'

Redacción
27/11/2025 22:15
Carlos Blanco actuará el sábado en Vimianzo
Carlos Blanco actuará el sábado en Vimianzo
IG
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Los espectáculos teatrales previstos esta tarde en Malpica y mañana sábado en Ponteceso son aplazados en los dos casos por razones de fuerza mayor. En la localidad malpicana estaba previsto el espectáculo ‘Mulleres que viven soas’, de la compañía de Fran Sieira Danza, dentro de la programación de la XXI Mostra de Teatro. 

En las próximas semana se comunicará la nueva fecha para su representación. En el edificio de las escuelas de Ponteceso estaba previsto para mañana la función ‘Neura’, de Ste Xeito, que queda aplazada para el próximo sábado 6 de diciembre. Se mantiene el mismo horario, las 22.00 horas, y la misma ubicación. 

Por otra parte, esta noche continúa en A Laracha el ciclo de los Venres Teatrais, con el espectáculo ‘Nas nubes’, de Redrum Teatro. Se trata de una propuesta original, que combina humor, ciencia ficción y crítica social. Dará comienzo a las 21.00 horas, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. 

Mañana en Vimianzo y en Muxía también se podrá disfrutar de los espectáculos de Carlos Blanco y Avelino González respectivamente. Blanco presenta en la capital de Soneira ‘A penúltima’ y en Muxía, ‘Eras elas’, de González. El domingo en Cee Ítaca presentará ‘Profetas’.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Centro médico de Carballo, donde fueron atendidas las víctimas inicialmente

Heridos graves un joven y una menor de edad tras sufrir un accidente en Carballo
Europa Press
Una amplia representación de la Costa da Morte posa con los responsables de Espazo Nature tras recoger el premio

Reconocimiento para Espazo Nature en la Gala del Turismo de la Diputación Provincial
Redacción
Tanatorio de A Laracha

Conmoción en A Laracha por la muerte de Isabel Riotorto Pallas
Redacción
Jornada sobre la violencia digital este viernes en Carballo

Carballo cierra el 25N con un debate sobre la violencia digital a las mujeres
Redacción