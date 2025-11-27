Malpica y Ponteceso aplazan sus respectivos espectáculos teatrales

Carlos Blanco actuará el sábado en Vimianzo IG

Los espectáculos teatrales previstos esta tarde en Malpica y mañana sábado en Ponteceso son aplazados en los dos casos por razones de fuerza mayor. En la localidad malpicana estaba previsto el espectáculo ‘Mulleres que viven soas’, de la compañía de Fran Sieira Danza, dentro de la programación de la XXI Mostra de Teatro.

En las próximas semana se comunicará la nueva fecha para su representación. En el edificio de las escuelas de Ponteceso estaba previsto para mañana la función ‘Neura’, de Ste Xeito, que queda aplazada para el próximo sábado 6 de diciembre. Se mantiene el mismo horario, las 22.00 horas, y la misma ubicación.

Por otra parte, esta noche continúa en A Laracha el ciclo de los Venres Teatrais, con el espectáculo ‘Nas nubes’, de Redrum Teatro. Se trata de una propuesta original, que combina humor, ciencia ficción y crítica social. Dará comienzo a las 21.00 horas, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Mañana en Vimianzo y en Muxía también se podrá disfrutar de los espectáculos de Carlos Blanco y Avelino González respectivamente. Blanco presenta en la capital de Soneira ‘A penúltima’ y en Muxía, ‘Eras elas’, de González. El domingo en Cee Ítaca presentará ‘Profetas’.