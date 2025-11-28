Presentación del programa navideño en Carballo este viernes Mar Casal

La Navidad entra de lleno en la Costa da Morte, que ultima los preparativos para dar la bienvenida a la época mágica del año, sobre todos para los más pequeños. Los concellos de Carballo, A Laracha y Cee presentaron ayer sus respectivos programas navideños, con múltiples propuestas implicando a todos los sectores productivos y también a la vecindad. Música, magia, juegos, teatro, obradoiros de cocina y espectáculos de todo tipo se unen a la magia de Papá Noel y de las cabalgatas de Reyes en todos los casos.

En los tres concellos se dará el pistoletazo de salida a la Navidad el 5 de diciembre con el tradicional encendido de las luces. También han elegido el mismo día en Vimianzo, que hoy dará a conocer la programación completa del cartel. “Xa se palpan as ganas de Nadal”. Así concluía el alcalde de Carballo, Daniel Pérez, la presentación de las actividades, acompañado de los concejales Ramón Varela, Maruxa Suárez, Maica Ures, Juan Seoane y Daniel Barreiro, además de representantes del Centro Comercial Aberto (CCA) y artesanos.

El regidor destacó el carácter transversal del programa, gracias a la coordinación de las distintas áreas municipales. Además, aludió a la importancia de implicar al comercio local, al tratarse de una época con mucho movimiento y dinamización del sector. El concejal de Feiras e Mercados, Ramón Varela, subrayó que se ha optado por seguir el mismo formato del pasado año debido al éxito obtenido, con las principales actividades en la carpa, el mismo lugar donde se realizó la presentación.

La gerente del CCA, Yolanda Antelo, detalló algunas de las propuestas, que se extenderán entre el 5 de diciembre y el 5 de enero. La Globoteca, que aumentará los premios; la visita de Papá Noel a los comercios del 20 al 24 de diciembre; la colaboración con la Feira Doce, el 13 y 14 de diciembre o el circuito solidario en favor de Un Paso Máis (4 enero) son algunas de las propuestas de la entidad.

La concejala de Servicios Sociales, Maica Ures, también destacó la importancia de la conciliación para las familias, por los que habrá campamentos durante los días no lectivos, de 10 a 14 horas, y por la tarde, los más pequeños también pueden disfrutar de los juegos que se instalarán en la carpa dentro del Nadal Rebuldeiro (del 19 al 24 de diciembre). Las plazas para los campamentos ya se han completado, por lo que el Concello habilitará más plazas.

La concejala de Cultura, Maruxa Suarez, se refirió a otras citas habituales como el Nadal Pequespectacular con tres propuestas los días 26, 29 y 30 de diciembre que incluyen circo, danza y magia; novedades como cine en la carpa para niños y adultos o el Láser Tag, el 27 de diciembre, para rescatar el espíritu navideño entre las personas de todas las edades. La Feira de Artesanía (8 y 9 de diciembre), Cantos de Nadal (del 14 al 18), bailes de la tercera edad con el baile Pre Fin de Año el 28 de diciembre, obradoiros de cocina, conciertos del CMUS o una gincana de elfos son otras de las propuestas para el Nadal de Carballo, que culminará con las tradicionales cabalgatas de Reyes.

Presentación de la programación festiva en A Laracha Mar Casal

También en A Laracha están implicados los diferentes departamentos municipales en el diseño de la programación navideña, tal como destacó el alcalde, José Manuel López Varela durante la presentación, acompañado de las concejalas Patricia Bello y Rocío López y las técnicas municipales. El programa combina cultura, deporte, conciliación y apoyo al comercio local.

Tras el pistoletazo de salida con el alumbrado navideño destacan actividades para todos los públicos como obradoiros de cocina para niños (del 22 al 29 de diciembre), visita de Papá Noel (día 23), teatro familiar (26), espectáculo musical en Caión (30 de diciembre), magia (2 de enero), cuentacuentos para bebés (3 de enero) y las tradicionales cabalgatas de Reyes.

La programación cultural se completa con cuatro concursos en el mes de diciembre: el de Panxoliñas (día 20), el de Escaparates (para los comercios), el de Postales (para el alumnado de los colegios) y el de decoración de fachadas, balcones y jardines particulares.

Cee presentó también su programación Cedida

La Navidad de Cee también quedará inaugurada oficialmente el próximo viernes 5 con el encendido de las luces, previsto para las 19.00 horas. Las familias ya podrán disfrutar de una tarde festiva con hinchables, chocolatada y el espectáculo ‘A bailar en Navidad’ a partir de las 17.30 horas.

La programación cultural fue desgranada por la alcaldesa, Margot Lamela; la concejala de Cultura, Luisa Rodríguez; y el técnico Víctor Castiñeira, quienes destacaron la calidad de todas las actividades, dirigidas a todo el público, en especial a los más pequeños. Magia, teatro, música y deporte son algunas de las más de 20 propuestas que se extenderán durante el mes de diciembre y culminarán con las cabalgatas de Reyes, animando a disfrutar “dunha vila que leva a cultura por bandeira”.

El pabellón polideportivo se convertirá en el gran centro de ocio de la Navidad entre el 22 de diciembre y el 6 de enero, donde los niños podrán disfrutar de diferentes juegos y, al mismo tiempo, ayudarán a conciliar a las familias. Estará abierto en horario de mañana (11.00 a 13.00) de tarde (de 16.00 a 20.00) y solo estará cerrado el día de Navidad y el 1 de enero. Además, en el renovado mercado municipal que acaba de abrir sus puertas se instalará un Mercadillo de Navidad, lo que contribuirá a dinamizar todavía más las instalaciones.

Entre las principales propuestas del programa destaca el Musical ‘Las divas del K-Pop’, el 21 de diciembre; los Cantaxogos de Migallas Teatro (día 26), el concierto de Fin de Año de la Banda Municipal de Cee (día 27), la fiesta infantil de Fin de Año o la gala Magia de la Navidad con Cayetano Lledó (3 enero). También destacaron la magia de la cabalgata de Reyes, renovadas este año, y una de ellas estará inspirada en el Mar de Ardora, que tanto protagonismo tuvo este año en la playa de Estorde. La alcaldesa está convencida de que Cee se convertirá de nuevo en el “epicentro comarcal” durante estas fechas.

Por otra parte, las Torres do Allo, en Zas, también dieron a conocer este viernes su programa navideño, con obradoiros gratuitos y cuentacuentos y cuentacuentos para toda la familia. El sábado 13 se llevará a cabo el taller de manualidades de elaboración de bolas de Vancouver para niños de 5 a 10 años. Es necesario inscribirse. A continuación, habrá cuentacuentos con Ángeles Goas.