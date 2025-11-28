El economista Marcos Lorenzo presenta sus 'Obras públicas' en Carballo

Santiago Pazos, Marcos Lorenzo y Rosalía Fernández Rial en la presentación Mar Casal

El economista y antropólogo Marcos Lorenzo presentó ayer su libro ‘Obras públicas’ en Espiral Maior, en Carballo, acompañado de la autora y escritora Rosalía Fernández Rial y del sociólogo Santiago Pazos. ‘Obras públicas’ recoge los textos del autor publicados en distintas revistas, blogs y folletos entre 2006 y 2015.

Se trata de una especie de apuntes sobre diferentes temas como la libertad, el fútbol, dios, la ciencia, el tabaco, la prensa o la memoria, desde una mirada antropológica y con mucho humor.