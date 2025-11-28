Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

El economista Marcos Lorenzo presenta sus 'Obras públicas' en Carballo

La obra recoge los textos publicados por el autor en distintos medios entre los años 2006 y 2015

Redacción
28/11/2025 22:14
Santiago Pazos, Marcos Lorenzo y Rosalía Fernández Rial en la presentación
Santiago Pazos, Marcos Lorenzo y Rosalía Fernández Rial en la presentación
Mar Casal
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina

El economista y antropólogo Marcos Lorenzo presentó ayer su libro ‘Obras públicas’ en Espiral Maior, en Carballo, acompañado de la autora y escritora Rosalía Fernández Rial y del sociólogo Santiago Pazos. ‘Obras públicas’ recoge los textos del autor publicados en distintas revistas, blogs y folletos entre 2006 y 2015. 

Se trata de una especie de apuntes sobre diferentes temas como la libertad, el fútbol, dios, la ciencia, el tabaco, la prensa o la memoria, desde una mirada antropológica y con mucho humor.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Ramón Canalda dando instrucciones a sus jugadores en el partido ante el Oleiros

El Escola Lubiáns busca ante el Traviesas su sexto triunfo liguero
Laura Rodríguez
El carballés Chimpo lanzando a portería en el Calvo Xiria-Reconquista

El Calvo Xiria quiere seguir haciendo de su pista un fortín
Redacción
El pleno comenzó con un minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género

A Laracha destinará los 262.000 euros del Plan Adicional 4/2025 a mejorar plazas y vías
Redacción
La inversión en la primera fase fue de 45.000 euros

Ponteceso dará continuidad a la primera fase de la senda fluvial del Anllóns
Redacción