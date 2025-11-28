Sogama reúne en Cerceda a la cornisa cantábrica para avanzar en sostenibilidad

Los responsables de las empresas de la cornisa cantábrica ayer en Cerceda, junto a la conselleira y el presidente de Sogama EC

El IV Encuentro de empresas públicas de gestión de residuos de la cornisa cantábrica reunió esta semana —el jueves en Santiago y el viernes en Cerceda— a los representantes de Cogersa (Asturias), Mare (Cantabria), GHK (Euskadi) y a la propia Sogama, con el objetivo de avanzar en la cooperación, la puesta en común y el intercambio de experiencias que permitan mejorar los servicios y afrontar con mayores garantías los retos que afronta cada territorio.

La conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, clausuró hoy el encuentro, donde destacó el esfuerzo realizado por Galicia para valorizar los residuos y reducir al máximo los envíos a vertedero. Ese trabajo permitió que la comunidad tenga una tasa de vertido del 27%, casi 20 puntos por debajo de la media estatal, que se sitúa en el 46,7%, y avanza con paso firme hacia el objetivo del vertido técnico cero.

En esta línea puso en valor el proyecto Traza, que permitirá seguir la trazabilidad del residuo desde su entrada en Sogama hasta su salida convertido en recurso, ya sea en forma de materiales clasificados o de energía renovable generada a partir de la fracción no reciclable.

A esto se suman la robotización y el uso de la inteligencia artificial, que se incorporarán para ganar eficiencia, así como el nuevo portal del cliente, que facilitará un diálogo más fluido con los concellos ofreciendo en tiempo real los datos necesarios para mejorar la gestión y reducir costes.

Oportunidades

Ángeles Vázquez, acompañada por la directora xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, María José Echevarría, y por el presidente de Sogama, Javier Domínguez, afirmó que el Ejecutivo gallego tiene claros sus objetivos y que entre ellos está que la empresa pública con sede en Cerceda pase de gestionar residuos a convertirse en una entidad generadora de recursos.

Algo fundamental, incidió, teniendo en cuenta que muchas materias primas son limitadas, por lo que resulta imprescindible convertir los residuos en oportunidades. Bajo ese principio se construye la primera planta pública de clasificación de residuos textiles de España, actualmente en ejecución y cuyo remate está previsto para mediados de 2026.

La conselleira subrayó que se trata de una infraestructura clave para ayudar a los concellos a cumplir la normativa vigente y cerrar el círculo de la gestión, además de incorporar dimensión social, ya que generará empleo preferentemente para personas con discapacidad o en riesgo de exclusión.

El evento, de carácter itinerante, se celebra este año en Galicia después de pasar por Euskadi en 2024, por Asturias en 2023 y por Cantabria en 2022. Las charlas, debates y mesas de trabajo desarrolladas al amparo del encuentro permitieron evaluar sistemas, resultados y medidas, compartir experiencias de éxito, reforzar la innovación y aportar una visión técnica, humana, cultural y laboral que ayude a afrontar los desafíos de la gestión de residuos.

Por ello, Ángeles Vázquez puso en valor que las empresas de gestión de residuos de la cornisa cantábrica funcionan como una cadena en la que cada comunidad es un eslabón y que, al igual que comparten el espíritu del Camino de Santiago, también pueden y deben compartir el camino de la sostenibilidad.

Su labor, concluyó, es vital para cuidar la franja verde privilegiada que conforman los territorios bañados por el Cantábrico. Las delegaciones cerraron el día en Sogama, viendo cómo se aprovechan los residuos y se reduce la incineración.

Moda circular

La finalidad de la Xunta con la primera planta pública de clasificación residuos textiles de España es contribuir a una moda circular que huya de la cultura de usar y tirar y refuerce la apuesta por la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente y el progreso socioeconómico del entorno.

Esta filosofía debe aplicarse en todos los ámbitos de la gestión de residuos, partiendo de que la mejor forma de reducir su volumen es evitar su propia generación.

La conselleira recordó que la Semana Europea de la Prevención de Residuos es el marco idóneo para fomentar la reutilización.