Diario de Ferrol

Bergantiños

Jóvenes patinadoras muestran su poderío en Agualada

Se celebró la segunda edición del torneo de niveles de patinaje artístico, organizado por el Club local Patiart

Redacción
29/11/2025 23:02
Una joven patinadora en la competición
Una joven patinadora en la competición
Raúl López Molina
El pabellón polideportivo de Agualada, en Coristanco, acogió ayer la segunda edición del torneo de niveles de patinaje artístico, organizado por el Club local Patiart, en el que participaron un total de 114 patinadoras (casi la mitad pertenecen al club local Patiart). 

Las jóvenes promesas exhibieron su poderío sobre los patines, con saltos y piruetas de altura. En el torneo participaron media docena de clubes: ADC Alquimia Inline, Club Brincadeira Patinaxe Artística, Club Patinaxe Artística Inercia, Anca, Compañía de María Hockey Club de A Coruña y la entidad anfitriona, el Club Patiart de Coristanco. 

