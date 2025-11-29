Jóvenes patinadoras muestran su poderío en Agualada

Una joven patinadora en la competición Raúl López Molina

El pabellón polideportivo de Agualada, en Coristanco, acogió ayer la segunda edición del torneo de niveles de patinaje artístico, organizado por el Club local Patiart, en el que participaron un total de 114 patinadoras (casi la mitad pertenecen al club local Patiart).

Las jóvenes promesas exhibieron su poderío sobre los patines, con saltos y piruetas de altura. En el torneo participaron media docena de clubes: ADC Alquimia Inline, Club Brincadeira Patinaxe Artística, Club Patinaxe Artística Inercia, Anca, Compañía de María Hockey Club de A Coruña y la entidad anfitriona, el Club Patiart de Coristanco.