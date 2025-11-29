O Quinteiro de Buño organiza un taller de adornos para el árbol navideño

O Quinteiro organizó un magosto hace unos días en Buño Raúl López Molina

La asociación O Quinteiro de Buño prepara nuevas actividades navideñas para estas fechas, dirigidas principalmente a los más pequeños. La primera será el próximo sábado 6 de diciembre, que lleva por título “Luz e maxia no Quinteiro”, entre las 16.00 y las 19.00 horas, en la Praza de Santa Xusta y Praza de Buño.

La entidad organiza un obradoiro de adornos para el árbol de Navidad, que se instalará en la Praza de Buño. Está dirigido a los niños, que deberán ir acompañas de un persona adulta. Chocolatada A las seis de tarde se procederá a la decoración del árbol, con los adornos realizados en el taller y los que aporten los propios vecinos. Podrán participar todas las personas que lo deseen. Media hora más tarde se llevará a cabo el encendido oficial de las luces del árbol.

La jornada estará amenizada con panxoliñas y música navideña. Se repartirá chocolate caliente entre todos los asistentes. En caso de lluvia, se instalarán haimas para abrigarse. Este día también se pondrá a la venta lotería de la asociación O Quinteiro. La entidad anima a niños y mayores a acudir al evento para pasar una tarde divertida impregnada de la magia navideña.