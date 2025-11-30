Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

El ambiente navideño ya se nota en las ferias de Carballo y Cee

En la capital de Bergantiños el mercado estuvo muy concurrido, aunque con menos ventas

Redacción
30/11/2025 22:14
Un puesto en el mercado de Carballo este domingo
Un puesto en el mercado de Carballo este domingo
M. N.
Quinto domingo de mes, y feirón por extensión en Carballo, en la cuarta y última celebración de esta anualidad, y a su vez feria dominical en l a pintoresca villa de Cee. Excelente climatología, luego de días de copiosa lluvia, y una coincidencia de factores que deparaban buenas fechas de comercio y aprovisionamiento a las vísperas de la Navidad, pero sin embargo, las expectativas no resultaron muy halagüeñas en Carballo. 

En la capital de Bergantiños hubo menos comerciantes y cosecheros de huerta, y los empresarios ambulantes se quejaban de las bajas ventas en unas fechas como estas. En la Praza do Concello el ambiente era bueno, con mucha gente paseando y observando los puestos, pero menos compras de lo habitual. En tiempos fríos la atención está puesta en las verduras, manojos de nabizas a 2 euros y de grelos, desde 2.5 a 3 euros; repollos por piezas entre 2 y 4 euros y por kilo a 2.5 euros, similar a la coliflor. 

Los manojos de xenos de repollo y berza gallega se despachaban desde 1 euro. También destacaban las opciones de hortalizas, con zanahorias desde 2 euros el manojo; pimiento morrón a 2.5 y 3 euros; o kiwi desde 2 euros. Las patatas se mantienen en un arco de cotización desde 0.90 a 1.70 euros el kilo, y las finas a 2.5 euros. Los cosecheros de la zona también ofrecían tomate de árbol desde 2 euros; limones a 1.5 y 2 euros; manzanas variadas desde 1 a 2.50 euros y peras a 2 euros. 

Las alubias, que siguen en campaña de consumo cotizaban entre los 7 y los 10 euros el kilo. Los huevos camperos cotizaban este domingo entre 5 y 6 euros, y los botes de miel desde 9 a 10 euros, en tanto que los quesos del país, por piezas sueltas se despachaban desde 5 a 12 euros, y por litro a 9 y 1 0 euros. El mercado de A Milagrosa favorecido por el buen tiempo también invitaba a “feirear” para los gustosos de las numerosas tiendas de textil, calzado, deportes, cuero, bisuterías y algo de alimentación. 

 Las ferias tiene también su reflejo en el comercio local del barrio, a la vez que en la nutrida gastronomía que hacen de este uno de los barrios carballeses de dinamización local. Por su parte, la pintoresca capital municipal de Cee gasta atractivos todo el año y ayer exhibió un concurrido mercado dominical. Fuentes municipales detallaron la participación de medio centenar de puestos en O Recheo, en textil, calzado, alimentación, bisutería y varios.

 La remozada y vanguardista plaza de abastos recién abierta al público aporta nuevos bríos por su diáfana y moderna concepción para favorecer al consumo de proximidad. La hostelería y el comercio local son dos importantes aliados de la urbe ceense. 

A la jornada de ayer contribuía mucho, según explicó la edil de Cultura, Luisa Rodríguez, el aprovechamiento del “viernes negro”, a la vez que los bonos “mercanavila”, que se encuentran en su recta final y ofrecen importantes descuentos a los clientes. Además, el ambiente navideño ya es palpable tanto en los mercados como en los comercios de las dos localidades.

