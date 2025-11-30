Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

La Asociación Española Contra el Cáncer de A Coruña destina 1,3 millones a investigación

Esa ayuda se destina a financiar proyectos de investigación de calidad sobre esta enfermedad 

Redacción
30/11/2025 21:35
Representantes de la junta local de A Laracha en la gala contra el cáncer
Representantes de la junta local de A Laracha en la gala contra el cáncer
EC
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) presentó este sábado las ayudas a la investigación 2025 concedidas en la provincia coruñesa, que suman más de 1,3 millones de euros. El objetivo de esta iniciativa es apoyar el talento científico y financiar una investigación de calidad que dé respuesta a las necesidades de los pacientes de cáncer y sus familias, al tiempo que fomenta la estabilidad de los investigadores, impulsa la innovación y hace partícipe a toda la sociedad del desarrollo de los proyectos para crear cultura científica. 

En la jornada también se conmemoró el Día Internacional del Voluntariado —que se celebra cada 5 de diciembre—, poniendo en valor el papel esencial que desempeñan las más de 800 personas voluntarias que forman parte de la Asociación y que la hace presente en 45 localidades en la provincia a través de sus juntas locales. 

Su labor resulta imprescindible en el apoyo a la investigación, el acompañamiento a pacientes y familiares, en la organización de iniciativas solidarias y la difusión de información clave para la prevención del cáncer. El acto incluyó, además, dos mesas redondas sobre conceptos clave como humanización e innovación y se reconoció la colaboración de administraciones públicas, medios de comunicación y universidades de la provincia en la lucha frente a la enfermedad. 

En el evento, conducido por la periodista Mónica Martínez y el humorista Rafa Durán, intervinieron el presidente de la AECC de la provincia de A Coruña, Manuel Aguilar; el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño; el rector de la universidad de A Coruña, Ricardo Cao; la delegada especial en materia de Educación y Juventud de la Diputación de A Coruña, Yoya Neira, y responsables de medios de comunicación, entre ellos Rubén Ventureira, director de El Ideal Gallego. 

Manuel Aguilar destacó la labor del voluntariado, a quienes agradeció que estén “siempre cerca” y hagan posible que “lleguemos a cada rincón de la provincia acompañando, informando, previniendo, escuchando, organizando actividades y sosteniendo a quien lo necesita. Sois el alma de la asociación”. Aguilar también se refirió a la importancia de la humanización, con la que se “posiciona al paciente en el centro de todo lo que hacemos”.

 “Qué mayor humanización puede haber que la que vosotros lleváis a cabo: el contacto directo con las personas que nos necesitan, escuchar sus problemáticas, trasladarlas y que se puedan tomar medidas para solventarlas. Vosotros sois humanización”, dijo a los voluntarios. Al acto también acudieron representantes de las juntas locales de la Costa da Morte. 

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Reunión de Xosé Merelles en Nova York

A Xunta promociona o destino Galicia no mercado norteamericano: Camiño, natureza e patrimonio
Redacción
Los jugadores del Soneira celebrando el triunfo en los vestuarios de Pedra Queimada

El San Lorenzo aprovecha el tropiezo del Malpica para asaltar el liderato de la Liga da Costa
Manuel Froxán Rial
Una acción del Club do Mar-Esteirana jugado en el Municipal de A Laracha

El Camariñas empata en Castriz y la Esteirana gana en el campo del Club do Mar
Manuel Froxán Rial
Una jugada del Sofán-O Val de ayer

Alexandre e Iraitz dan 3 puntos al Sofán en O Carral ante O Val
Redacción