La Asociación Española Contra el Cáncer de A Coruña destina 1,3 millones a investigación

Representantes de la junta local de A Laracha en la gala contra el cáncer EC

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) presentó este sábado las ayudas a la investigación 2025 concedidas en la provincia coruñesa, que suman más de 1,3 millones de euros. El objetivo de esta iniciativa es apoyar el talento científico y financiar una investigación de calidad que dé respuesta a las necesidades de los pacientes de cáncer y sus familias, al tiempo que fomenta la estabilidad de los investigadores, impulsa la innovación y hace partícipe a toda la sociedad del desarrollo de los proyectos para crear cultura científica.

En la jornada también se conmemoró el Día Internacional del Voluntariado —que se celebra cada 5 de diciembre—, poniendo en valor el papel esencial que desempeñan las más de 800 personas voluntarias que forman parte de la Asociación y que la hace presente en 45 localidades en la provincia a través de sus juntas locales.

Su labor resulta imprescindible en el apoyo a la investigación, el acompañamiento a pacientes y familiares, en la organización de iniciativas solidarias y la difusión de información clave para la prevención del cáncer. El acto incluyó, además, dos mesas redondas sobre conceptos clave como humanización e innovación y se reconoció la colaboración de administraciones públicas, medios de comunicación y universidades de la provincia en la lucha frente a la enfermedad.

En el evento, conducido por la periodista Mónica Martínez y el humorista Rafa Durán, intervinieron el presidente de la AECC de la provincia de A Coruña, Manuel Aguilar; el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño; el rector de la universidad de A Coruña, Ricardo Cao; la delegada especial en materia de Educación y Juventud de la Diputación de A Coruña, Yoya Neira, y responsables de medios de comunicación, entre ellos Rubén Ventureira, director de El Ideal Gallego.

Manuel Aguilar destacó la labor del voluntariado, a quienes agradeció que estén “siempre cerca” y hagan posible que “lleguemos a cada rincón de la provincia acompañando, informando, previniendo, escuchando, organizando actividades y sosteniendo a quien lo necesita. Sois el alma de la asociación”. Aguilar también se refirió a la importancia de la humanización, con la que se “posiciona al paciente en el centro de todo lo que hacemos”.

“Qué mayor humanización puede haber que la que vosotros lleváis a cabo: el contacto directo con las personas que nos necesitan, escuchar sus problemáticas, trasladarlas y que se puedan tomar medidas para solventarlas. Vosotros sois humanización”, dijo a los voluntarios. Al acto también acudieron representantes de las juntas locales de la Costa da Morte.