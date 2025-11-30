Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

Las jornadas sobre sexualidad de Íntegro sirvieron para romper barreras y mitos

En el encuentro se puso en el centro los derechos, las necesidades y realidades de las personas con diversidad funcional

Redacción
30/11/2025 22:10
Participantes en las jornadas de íntegro
EC
La I jornada “Sexualidade sen barreiras”, promovida por Íntegro y Máis Porvir, que se celebró el sábado en el Fórum Carballo, cerró con un balance muy positivo. Se convirtió en un espacio de encuentro y reflexión en el que se abordó la sexualidad sin tabúes, sin prejuicios y sin máscaras, poniendo en el centro los derechos, las necesidades y realidades de las personas con diversidad funcional.

 A lo largo de la jornada los “faladoiros” permitieron analizar cuestiones clave como la importancia de la educación afectivo-sexual adaptada, el derecho al placer y a la salud sexual, la creación de espacios seguros para hablar y acompañar, así como la relevancia de garantizar recursos y profesionales formados para ofrecer respuestas adecuadas. 

Buenas prácticas Las ponentes que participaron en las jornadas acercaron distintas perspectivas profesionales, experiencias y buenas prácticas, facilitando una comprensión más amplia y rigurosa de la sexualidad en la diversidad funcional. Su labor contribuyó a desmontar mitos y a visibilizar necesidades habitualmente silenciadas, tal como indican desde Íntegro. 

En el encuentro también participaron la concejala de Servicios Sociales de Carballo, Maica Ures; la diputada provincial Mar García y la directora xeral de Igualdade, María Quintiana. Desde Íntegro quieren agradecer el apoyo institucional del Concello de Carballo, lo que refuerza la importancia de promover espacios de formación y sensibilización en torno a la sexualidad desde una óptica de derechos humanos, así como el interés de los participantes. 

“Xuntos e xuntas seguiremos traballando para abrir camiños, romper barreiras e promover unha visión da sexualidade baseada no respecto, na dignidade e na liberdade individual, destacan desde Íntegro.

