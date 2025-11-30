Marea de solidaridad en la comida de Cáritas de Cesullas

Comida solidaria en Vimianzo con los párrocos de Zas y Cesullas y la directora de Cáritas, por la izquierda Raúl López Molina

El restaurante A Lagoa de Vimianzo acogió este domingo la comida solidaria de Cáritas de Cesullas, Canduas y Borneiro, de Cabana de Bergantiños, en su edición número 18. Una gran marea de solidaridad llenó el local, al completar el aforo de 250 personas.

Entre las autoridades asistentes a la comida se encontraba la directora de Cáritas en Santiago de Compostela, Pilar Farjas; además de los curas párrocos de Cesullas, Liller Alexander; y de Zas, Francisco Gómez-Canoura; y el alcalde de Cabana, José Muíño, entre otros miembros de la Corporación y representantes de otras entidades.

La jornada estuvo animada por la música de Judith Cundíns. Además, se realizó el sorteo de regalos donados por distintas empresas de la zona, para colaborar con la causa solidaria. Desde Cáritas mostraron su satisfacción por la gran acogida del evento y la voluntad de colaboración de todas las personas y entidades implicadas.

Cáritas de Cesullas está presidida desde hace años por Jesús Castro. La entidad realiza una papel crucial para ayudar a las personas más necesitadas y también otras muchas otras que sufren la soledad no deseada.