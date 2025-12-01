Ángeles Pacoret y Daniel Pérez en la presentación del calendario Mar Casal

El Concello de Carballo recupera una colección de fotografías de hace 100 años en el calendario del próximo año, dentro del proyecto ‘Carballo na Memoria’. Las imágenes, de finales de los años 20 y principios de los 30, algunas de ellas inéditas, forman parte de la Colección Loty, custodiada por el Archivo Histórico Provincial de Lugo, a quien agradecen su cesión para este proyecto.

El almanaque fue presentado por el alcalde, Daniel Pérez, y la concejala de Arquivos, Bibliotecas e Normalización Lingüística, Ángeles Pacoret. Pacoret explicó que la Casa Loty fue fundada en el año 1918 en Madrid por Justin Marie Charles Alberty Jeanneret, un francés que se dedicaba al comercio de papel fotográfico. A mediados de los años 20, Charles Alberty y su esposa Concepción López crean un banco de imágenes de varios países destinado a agencias de prensa, publicaciones y empresas de turismo, recibiendo diferentes premios a nivel internacional.

El nombre de Loty corresponde a las sílabas de los apellidos de la pareja, según indicó Pacoret. Para la marca trabajaron varios fotógrafos, pero se cree que el autor de las imágenes de Carballo fue el portugués António Pedro Carreta Passaporte, que fue fotógrafo de la casa Loty entre 1926 y 1936, inmortalizando monumentos y paisajes principalmente.

Esas fotos están recogidas en el calendario de Carballo, que también incluye las mismas imágenes restauradas y coloreadas, así como el códido QR en el que puede verse un video en el que están animadas. La concejala de Normalización Lingüística agradeció el trabajo realizado por Kiko González de Lema, “que a través das tecnoloxías actuais foi quen de crear unha ficción narrativa destinada a preservar a memoria local”.

También dio las gracias al grupo De Ninghures, por la cesión desinteresada de la banda sonora del vídeo. Pacoret subrayó que “é moito máis que un calendario”, e incluye algunas efemérides locales y las ferias “porque, aínda que todo o mundo sabe que se celebran o segundo e o cuarto domingos de cada mes, e o quinto cando o hai, sempre, sempre preguntamos: este domingo é feira? Pois o ano que vén abondará con botarlle unha ollada ao almanaque para saír de dúbidas”.

Con este calendario se realiza un ejercicio de memoria histórica al contemplar como eran la Praza de Galicia, Ponte da Lagoa o la de Isabel II, la rúa Vázquez de Parga, la iglesia o la Casa do Concello, entre otros edificios. El alcalde afirmó que él ya no los conoció como aparecen en las imágenes, “pero síntoas miñas porque moita xente me falou delas”, añadió. Para el regidor, el almanaque es también un motivo de “orgullo”. Daniel Pérez agradeció el trabajo de la Concejalía que dirige Pacoret, que está recuperando el Carballo histórico con diferentes iniciativas.