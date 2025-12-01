Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Carballo recupera fotografías de hace 100 años en su calendario

Se recogen imágenes icónicas como la antigua Casa do Concello, la iglesia o el puente de Isabel II

Redacción
01/12/2025 21:08
Ángeles Pacoret y Daniel Pérez en la presentación del calendario
Ángeles Pacoret y Daniel Pérez en la presentación del calendario
Mar Casal
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El Concello de Carballo recupera una colección de fotografías de hace 100 años en el calendario del próximo año, dentro del proyecto ‘Carballo na Memoria’. Las imágenes, de finales de los años 20 y principios de los 30, algunas de ellas inéditas, forman parte de la Colección Loty, custodiada por el Archivo Histórico Provincial de Lugo, a quien agradecen su cesión para este proyecto.

 El almanaque fue presentado por el alcalde, Daniel Pérez, y la concejala de Arquivos, Bibliotecas e Normalización Lingüística, Ángeles Pacoret. Pacoret explicó que la Casa Loty fue fundada en el año 1918 en Madrid por Justin Marie Charles Alberty Jeanneret, un francés que se dedicaba al comercio de papel fotográfico. A mediados de los años 20, Charles Alberty y su esposa Concepción López crean un banco de imágenes de varios países destinado a agencias de prensa, publicaciones y empresas de turismo, recibiendo diferentes premios a nivel internacional.

 El nombre de Loty corresponde a las sílabas de los apellidos de la pareja, según indicó Pacoret. Para la marca trabajaron varios fotógrafos, pero se cree que el autor de las imágenes de Carballo fue el portugués António Pedro Carreta Passaporte, que fue fotógrafo de la casa Loty entre 1926 y 1936, inmortalizando monumentos y paisajes principalmente.

 Esas fotos están recogidas en el calendario de Carballo, que también incluye las mismas imágenes restauradas y coloreadas, así como el códido QR en el que puede verse un video en el que están animadas. La concejala de Normalización Lingüística agradeció el trabajo realizado por Kiko González de Lema, “que a través das tecnoloxías actuais foi quen de crear unha ficción narrativa destinada a preservar a memoria local”. 

También dio las gracias al grupo De Ninghures, por la cesión desinteresada de la banda sonora del vídeo. Pacoret subrayó que “é moito máis que un calendario”, e incluye algunas efemérides locales y las ferias “porque, aínda que todo o mundo sabe que se celebran o segundo e o cuarto domingos de cada mes, e o quinto cando o hai, sempre, sempre preguntamos: este domingo é feira? Pois o ano que vén abondará con botarlle unha ollada ao almanaque para saír de dúbidas”.

Con este calendario se realiza un ejercicio de memoria histórica al contemplar como eran la Praza de Galicia, Ponte da Lagoa o la de Isabel II, la rúa Vázquez de Parga, la iglesia o la Casa do Concello, entre otros edificios. El alcalde afirmó que él ya no los conoció como aparecen en las imágenes, “pero síntoas miñas porque moita xente me falou delas”, añadió. Para el regidor, el almanaque es también un motivo de “orgullo”. Daniel Pérez agradeció el trabajo de la Concejalía que dirige Pacoret, que está recuperando el Carballo histórico con diferentes iniciativas.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Vivero de empresas de Carballo

El vivero de empresas del polígono de Bértoa roza el pleno de ocupación, con trece entidades instaladas
Redacción
Concentración el pasado año en Cee por el Día de la Discapacidad

Entidades sociales de la comarca se unen bajo el mismo paraguas el Día de la Discapacidad
Redacción
El chef Manuel Costiña

El chef Manuel Costiña vuelve al Canal Cocina con los pescados más selectos
Redacción
Yoya Neira en la presentación de la propuesta

La Diputación lucha contra el acoso escolar a través del teatro
Redacción