Bergantiños

Continúan las audiciones del Conservatorio de Carballo

Las prácticas de música seguirán durante toda esta semana 

Redacción
01/12/2025 19:41
Audiciones del alumnado de violonchelo este lunes
Audiciones del alumnado de violonchelo este lunes
Mar Casal
Las audiciones del alumnado del Conservatorio de Música (CMUS) de Carballo continúan durante esta semana, con los diferentes instrumentos. Este lunes se pudo escuchar a los alumnos de violonchelo, percusión y flauta. 

Este martes siguen las audiciones de saxofón y acordeón, en una primera tanda, y después, trompeta y trompón. Mañana miércoles es el turno del violín, tanto de grado elemental como de grado profesional. El jueves se podrá escuchar al alumnado del trompa, y el viernes, al de viola. 

