El chef Manuel Costiña vuelve al Canal Cocina con los pescados más selectos

El chef Manuel Costiña NACHO ACASO

El reconocido chef Manuel Costiña que cuenta con dos estrellas Michelín en su establecimiento Retiro da Costiña, en Santa Comba, regresará el próximo martes 9 de diciembre al Canal Cocina (21.30 horas), producido por AMC Networks, donde estrenará en exclusiva ‘Pasión por el pescado’, una nueva producción original donde compartirá todo su conocimiento sobre el producto estrella de la costa gallega.

En esta nueva entrega, Costiña profundiza en técnicas de manipulación, limpieza y cocción del pescado más selecto de Galicia, y desvela trucos profesionales para dominar la cocina marinera en plena temporada navideña. Además de mostrar sus recetas más representativas, el programa pone en valor el producto local y todo el proceso que hay detrás, desde el mar hasta la mesa.

En el programa descubrirá la versatilidad del san martiño, de sabor delicado y textura inconfundible, además de presentar un nuevo modo de cocinar el tronco de merluza, uno de los productos más reconocidos. Manuel Costiña se ha consolidado como uno de los grandes referentes gastronómicos de España. Dirige el restaurante familiar Retiro da Costiña, considerado una de las paradas imprescindibles del panorama culinario gallego.