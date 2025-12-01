El Concello carballés gestionará directamente el hermanamiento con L´Isle Jourdain

Gema Reino, Ana Cancela y Cristina Castro en la reunión del comité de hermanamiento Cedida

La asamblea extraordinaria de la Asociación de Irmanamento con L´Isle-Jourdain celebrada el pasado viernes para la elección de una nueva directiva se llevó a cabo sin que se presentase ninguna candidatura. La concejala de Cultura, Maruxa Suárez, manifestó en la reunión la necesidad de continuar dando vida al hermanamiento desde el Concello a través de iniciativas culturales que pongan en valor las relaciones entre las dos localidades “hermanas”.

En el acto se aprobó la disolución de la entidad. La directiva también informó de la puesta en marcha de un intercambio educativo desde las aulas entre el alumnado de francés del IES Monte Neme de Carballo y el de español del Collège Le Clos Fleuri de L´Isle-Jourdain.

En esta primera fase de arranque la iniciativa estará guiada por Begoña Espasandín Porteiro y Alexandra Etcheber, profesoras de francés y español de los respectivos centros. La primera toma de contacto comenzará desde las aulas de Carballo en este mes de diciembre, con la preparación de las cartas de presentación del alumnado francés. La reunión remató con aplausos para el equipo directivo, presidido por Ana Cancela Álvarez, agradeciendo el trabajo realizado en los 10 últimos años.