Entidades sociales de la comarca se unen bajo el mismo paraguas el Día de la Discapacidad

Concentración el pasado año en Cee por el Día de la Discapacidad Cristian Trillo

Entidades sociales de la Costa da Morte se unen bajo el mismo paraguas mañana 3 de diciembre para celebrar el Día de la Discapacidad. Aspadex, Apem, SAT Costa da Morte, Asociación galega de Ataxias, Afafes, Apem, Plataforma Reisenhores y la Asociación Paseniño convocan una concentración en la Praza 8 de Marzo en Cee (12.00 horas), donde desplegarán sus paraguas y leerán el manifiesto con el lema “Baixo o mesmo paraugas”.

Las entidades convocantes animan a la ciudadanía a participar en la concentración. Se cumplen diez años desde que se organizan este tipo de concentraciones en Galicia para reclamar los derechos de las personas con discapacidad.

Por otra parte, en el colegio carballés de Gándara-Sofán también celebran mañana el Día de la Discapacidad con una jornada de juegos inclusivos para todo Primaria a cargo de la agrupación deportiva Un Paso Máis. Además, en la radio escolar se entrevistará a Silvia Varela Docampo, antigua alumna de este centro que fue campeona del Galicia Skills 2025 en el apartado de FP, en la categoría de barista. Actualmente estudia en el CEE María Mariño.