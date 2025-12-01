La Diputación lucha contra el acoso escolar a través del teatro

Yoya Neira en la presentación de la propuesta IG

La Diputación de A Coruña trabaja en una nueva propuesta educativa para concienciar al alumnado sobre el acoso escolar a través del teatro. Entre los días 12y 17 de enero diferentes institutos de Secundaria y Bachillerato de los concellos de Carballo, Neda, Sada, Oleiros, Oroso y A Pobra do Caramiñal acogerán una programación específica centrada en el bullying.

El eje principal de la iniciativa será la presentación teatral ‘Papel’, de la compañía Ventrículo Veloz, una obra escrita y dirigida por José Padilla que aborda el fenómeno del acoso con un estilo cercano, ágil y pensado para facilitar el diálogo con la juventud. El montaje combina humor y realismo para que el público pueda reconocer dinámicas habituales de exclusión y repensar su papel dentro de la comunidad escolar.

La diputada de Educación, Yoya Neira, explicó aye rque el proyecto nace con el principal objetivo de reforzar la convivencia en las aulas a través de la cultura y de la reflexión colectiva. Subrayó que la lucha contra el acoso escolar “debe ser unha prioridade compartida, e iniciativas como esta axudan a que o alumnado identifique, comprenda e rexeite estas situacións desde a empatía e o respecto”.

Neira afirmó que esta primera edición está dirigida al alumno de Bachiller siguiendo las recomendaciones de los propios centros para que el alumnado recapacite sobre este asunto. “É importante traballar estes temas en cursos altos, onde xa se teñen vivencias e capacidade de reflexión. Queremos facerlles chegar, a través do pensamento crítico e da empatía, esas situacións que ás veces permanecen ocultas”, indicó la diputada.

Neira destacó que el organismo provincial trabaja con los concellos y con la comunidad educativa, donde se advierte una preocupación por este tipo de conductas, especialmente por el impacto de las redes sociales. Alertó así sobre el acoso a través de estas plataformas, a la que cada vez acceden a más temprana edad y su impacto en el alumnado. “O bullying xa non queda no colexio: está presente as 24 horas”, subrayó la diputada, al tiempo que destacaba la necesidad de que toda la comunidad educativa sea consciente de estos peligros.