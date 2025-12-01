Nidos de Carnota y A Salgadura do Ézaro: dos empresas de A Costa da Morte respaldadas por Afigal

Miguel Fernández, propietario de Nidos de Carnota

El objetivo fundamental de Afigal es que ningún proyecto empresarial viable se quede sin financiación por falta de garantías. En este sentido, en lo que va de año la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) ha avalado a 956 proyectos empresariales de pymes, emprendedores y autónomos facilitándoles más de 94 millones de euros para mejorar su competitividad y generar empleo.

Nidos de Carnota , un establecimiento de turismo sostenible en plena Costa da Morte, y el restaurante A Salgadura do Ézaro son dos de las numerosas pymes que año tras año reciben el respaldo de Afigal para crecer.

Nidos de Carnota es un alojamiento turístico de diseño con vistas a la playa de Carnota, en el que se conjuga la pasión por la naturaleza y el amor por las aves. Para la puesta en marcha de este proyecto de turismo sostenible que pone en valor el entorno, su propietario Miguel Fernández Sar contó con el apoyo de la SGR. “Destacaría de Afigal la agilidad con la que buscaron las opciones de financiación que tenía disponibles y con las que me ayudaron a arrancar el proyecto, así como su equipo de profesionales que me ayudó a poner en valor todas las ideas que tenía al principio”, señala Miguel Fernández.

Por su parte, tras una larga y exitosa andadura en el sector de la construcción en España y en el extranjero, José Ramón Louro Castro hizo realidad su deseo de volver a Galicia con A Salgadura do Ézaro , un restaurante situado en una antigua saladura de sardina que perteneció a su familia durante cinco generaciones. Inaugurado en diciembre de 2024, el restaurante ofrece pescado fresco procedente de las lonjas gallegas. “Buscábamos un sitio cálido y acogedor donde disfrutar de las mejores materias primas de nuestra tierra”, señala el empresario gallego. Y lo consiguieron después de una complicada reforma para la que, explica José Ramón, el aval de Afigal fue fundamental: “Sin la ayuda de Afigal no hubiéramos logrado terminar el proyecto”, enfatiza.

José Ramón Louro y María Jesús Pita, propietarios de A Salgadura do Ézaro, hicieron realidad su restaurante en la antigua salazón familiar gracias al respaldo de Afigal

Afigal cuenta con más de 13.000 socios en las provincias de A Coruña y Lugo y tiene una dilatada experiencia de más de 40 años en el campo de los servicios financieros destinados a pymes, emprendedores y autónomos. Entre sus funciones están conseguir para sus asociados las mejores líneas financieras con entidades bancarias y administraciones públicas, como la que cada año pone en marcha la Xunta de Galicia a través del Igape, así como otorgar avales financieros, técnicos y especiales y prestar asesoramiento financiero.

La SGR, con sede en A Coruña, dispone de delegaciones en Ferrol, Santiago, Lugo y Carballo. Las empresas interesadas en ponerse en contacto u obtener más información, pueden enviar un correo electrónico a costadamorte@afigal.es o llamar al número de teléfono 981 216 276.