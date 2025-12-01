Mi cuenta

Bergantiños

Premio Artesanía de Galicia para una pieza colaborativa de Buño y Campañó

El galardón en la categoría ‘Artesanía de Galicia’ recayó en una pieza colaborativa del obradoiro de olería Alberto Listay del taller de marroquinería Coiro Tres Pés

Redacción
01/12/2025 20:53
Entrega de los premios Artesanía de Galicia
Entrega de los premios Artesanía de Galicia
Cedida
La Xunta hizo entrega este lunes de los Premios de Artesanía de Galicia 2025, en los que la Administración gallega ha valorado a los galardonados y finalistas “por su capacidad de innovar en materiales y técnicas, partiendo de la tradición”.

 En el acto de entrega, celebrado en Santiago, participaron el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, y el titular de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos. 

El galardón en la categoría ‘Artesanía de Galicia’ recayó en una pieza colaborativa del obradoiro de olería Alberto Lista, de Buño, y del taller de marroquinería Coiro Tres Pés, de Campañó (Pontevedra). Se trata de un juego de té en funda de cuero ‘Nemein’

Por otro lado, el premio a la trayectoria ha sido para Antón Corral (Tui) en tanto que se entregaron tres becas Eloy Gesto, de 4.000 euros cada una, a Ana Belén Martínez Avelleira, del obradoiro de cestería Casa Atlántica (Redondela); Cristina Morales, del taller Vidrieras Artísticas Cosmo (Vigo); y Pablo Sánchez, del obradoiro del mismo nombre en A Coruña. 

Al felicitar a los distinguidos, el conselleiro de Emprego subrayó el papel del sector artesano gallego como “generador de empleo, vertebrador del territorio y fijador de población, especialmente en el rural”. Durante su intervención de clausura del acto, José González también destacó el trabajo de los talleres reconocidos con los premios. También acudieron los secretarios xerais de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández, y de Lingua, Valentín García; la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo; el director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén; y la gerente da Fundación Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro. Los representantes de la Xunta también destacaron que el Gobierno gallego apuesta por la artesanía para potenciarla como un “sector de oportunidades”, con nuevas iniciativas. 

