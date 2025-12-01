Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Tecnología 3D para buscar soluciones al problema de seguridad en la dársena de Malpica

Luz verde al convenio de colaboración entre Portos y la Universidade de A Coruña para investigar la agitación en el interior del puerto

Redacción
01/12/2025 18:37
Dársena de Malpica
Dársena de Malpica
Mar Casal
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El Consello da Xunta dio luz verde este lunes aa un convenio de colaboración entre Portos de Galicia y la Fundación Universidade da Coruña (FUAC) para investigar soluciones al problema de agitación en el interior de la dársena de Malpica empleando un modelo físico en tres dimensiones. 

Portos destina 262.000 euros a este convenio para mejorar la seguridad en la dársena, una medida largamente demandada por el sector pesquero. 

El objetivo del convenio es avanzar en la definición de una solución técnica definitiva para el problema de onda larga que presenta el puerto y que genera fuertes corrientes, especialmente dentro de las compuertas, y que deja el puerto en condiciones de exposición extrema. 

Para hallar una solución, el ente público encargó un estudio al Grupo de Enxeñería da Auga e do Medio Ambiente (Geama) de la Fundación Universidade da Coruña. La participación de este grupo permitirá el uso de la dársena multidireccional 3D del Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (Citeec) de reconocido prestigio. Este modelo físico experimental en 3D de gran tamaño introduce un componente de innovación de gran importancia en esta problemática, frente a los modelos matemáticos. 

El estudio se llevará a cabo en un plazo de diez meses y ahondará en el conocimiento científico sobre el fenómeno de onda larga, muy poco estudiando hasta el momento y que no se tenía en cuenta en la construcción de las infraestructuras portuarias que permanecen en uso actualmente. Desde la Consellería do Mar señalan que el objetivo de este trabajo es definir la solución técnica que refuerce la operatividad de la dársena de Malpica y mejore las condiciones de trabajo de los profesionales del mar en la zona. 

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Vivero de empresas de Carballo

El vivero de empresas del polígono de Bértoa roza el pleno de ocupación, con trece entidades instaladas
Redacción
Concentración el pasado año en Cee por el Día de la Discapacidad

Entidades sociales de la comarca se unen bajo el mismo paraguas el Día de la Discapacidad
Redacción
El chef Manuel Costiña

El chef Manuel Costiña vuelve al Canal Cocina con los pescados más selectos
Redacción
Yoya Neira en la presentación de la propuesta

La Diputación lucha contra el acoso escolar a través del teatro
Redacción