Tecnología 3D para buscar soluciones al problema de seguridad en la dársena de Malpica

Dársena de Malpica Mar Casal

El Consello da Xunta dio luz verde este lunes aa un convenio de colaboración entre Portos de Galicia y la Fundación Universidade da Coruña (FUAC) para investigar soluciones al problema de agitación en el interior de la dársena de Malpica empleando un modelo físico en tres dimensiones.

Portos destina 262.000 euros a este convenio para mejorar la seguridad en la dársena, una medida largamente demandada por el sector pesquero.

El objetivo del convenio es avanzar en la definición de una solución técnica definitiva para el problema de onda larga que presenta el puerto y que genera fuertes corrientes, especialmente dentro de las compuertas, y que deja el puerto en condiciones de exposición extrema.

Para hallar una solución, el ente público encargó un estudio al Grupo de Enxeñería da Auga e do Medio Ambiente (Geama) de la Fundación Universidade da Coruña. La participación de este grupo permitirá el uso de la dársena multidireccional 3D del Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (Citeec) de reconocido prestigio. Este modelo físico experimental en 3D de gran tamaño introduce un componente de innovación de gran importancia en esta problemática, frente a los modelos matemáticos.

El estudio se llevará a cabo en un plazo de diez meses y ahondará en el conocimiento científico sobre el fenómeno de onda larga, muy poco estudiando hasta el momento y que no se tenía en cuenta en la construcción de las infraestructuras portuarias que permanecen en uso actualmente. Desde la Consellería do Mar señalan que el objetivo de este trabajo es definir la solución técnica que refuerce la operatividad de la dársena de Malpica y mejore las condiciones de trabajo de los profesionales del mar en la zona.