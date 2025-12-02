Aptcm saca a luz un libro sobre el geodestino Costa da Morte

Un acto organizado por Aptcm EC

La Asociación Profesional de Turismo da Costa da Morte (Aptcm), con la financiación de Turismo de Galicia, saca a la luz el libro ‘Costa da Morte: naturalmente única’, una publicación exclusiva de los 17 concellos del geodestino. El autor del libro es Xan Fernández Carrera, con fotografías de Antonio Fernández.

La obra será presentada mañana jueves en el establecimiento Asteria Beach, en Caión (A Laracha), con la participación del director de Turismo, Xosé Merelles, entre otras personas. Se trata de una obra de gran formato, pensada para las recepciones y mostradores de los establecimientos y oficinas turísticas de Aptcm.

En el evento se repartirán ejemplares entre los concellos de la CMAT, oficinas de turismo, bibliotecas municipales y socios de Aptcm.