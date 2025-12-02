Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Aptcm saca a luz un libro sobre el geodestino Costa da Morte

Será presentado este jueves en el Asteria de Caión, con la asistencia del director de Turismo

Redacción
02/12/2025 22:02
Un acto organizado por Aptcm
Un acto organizado por Aptcm
EC
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

La Asociación Profesional de Turismo da Costa da Morte (Aptcm), con la financiación de Turismo de Galicia, saca a la luz el libro ‘Costa da Morte: naturalmente única’, una publicación exclusiva de los 17 concellos del geodestino. El autor del libro es Xan Fernández Carrera, con fotografías de Antonio Fernández. 

La obra será presentada mañana jueves en el establecimiento Asteria Beach, en Caión (A Laracha), con la participación del director de Turismo, Xosé Merelles, entre otras personas. Se trata de una obra de gran formato, pensada para las recepciones y mostradores de los establecimientos y oficinas turísticas de Aptcm.

 En el evento se repartirán ejemplares entre los concellos de la CMAT, oficinas de turismo, bibliotecas municipales y socios de Aptcm.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Una ambulancia del 061

Encuentran muerto en su casa a un vecino de Agualada
Redacción
Piezas de Alberto Lista en una exposición anterior en el castillo

El castillo de Vimianzo acoge una exposición de Olería Lista
Redacción
Concentración realizada en Cee por los recortes

La Federación de Anpas convoca una concentración en Cee por los recortes
Redacción
Pleno infantil este martes en A Laracha

El alumnado de A Laracha quiere parques para disfrutar, seguros e inclusivos
Redacción