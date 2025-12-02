El alumnado de A Laracha quiere parques para disfrutar, seguros e inclusivos

Pleno infantil este martes en A Laracha Mar Casal

La Casa de Cultura de A Laracha acogió este martes el segundo pleno infantil organizado por el Concello, con la participación de 14 alumnos representando a los centros de enseñanza y al Espazo de Participación da Infancia e da Adolescencia (EPIA). Los jóvenes expusieron sus propuestas y reflexiones sobre diferentes asuntos de interés general, en una sesión presidida por el alcalde, José Manuel López Varela, y la concejala de Servicios Sociales, Rocío López.

Aunque se abordaron temas diversos, el principal fue la mejora de los parques infantiles del Igrexario de Vilaño, de Cruceiro de Lendo, de Porta Santa de Paiosaco y de la Praza do Concello, además de las nuevas instalaciones que se construirán en el Igresario de Coiro. Las principales demandas de los escolares se refirieron a que los parques deben ser lugares para disfrutar, seguros e inclusivos, reclamando mejoras en la accesibilidad para que puedan adaptarse a todo el mundo.

El alumnado también solicitó lugares cubiertos para disfrutar igualmente los días de lluvia, espacios adaptados para mascotas, la renovación del mobiliario en la mayoría de los casos y que los juegos se adapten a las distintas edades de los usuarios, entre otras cosas. Todos los participantes demostraron conocer muy bien las principales demandas al ser ellos los usuarios de las áreas de juegos.

Tanto el alcalde como la concejala de Servicios Sociales agradecieron las aportaciones realizadas por los escolares, que calificaron de “moi interesantes, valiosas e útiles”. Además, anunciaron que se tendrán en cuenta en el diseño de las actuaciones y se comprometieron a incluir la mayoría de ellas en la medida en que sea posible. El regidor compartió con el alumnado en que los parques deben ser espacios seguros, inclusivos y, por supuesto, para el disfrute de los usuarios. También se comprometió a ir incluyendo los juegos adaptados a las diferentes edades, al reconocer que es habitual que se centren en los usuarios de menor edad, olvidándose de los mayores.

El regidor anunció que en el parque al lado de la Praza do Concello ya está previsto que sea cubierto, tal como demandan los niños, e insistió en que las principales demandas se irán incorporando en la medida en que exista disponibilidad presupuestaria. El alumnado también dispuso de un apartado de ruegos y preguntas para exponer otras preocupaciones y sugerencias relacionadas con su vida diaria en el término municipal, donde salieron a relucir asuntos de todo tipo.

A modo de ejemplo, en el caso concreto de Caión solicitaron farolas más grandes y resistentes para el paseo marítimo, colocar nuevas redes en la pista de fútbol, creación de un parque para animales, visitas guiadas para el turismo, obradoiros de pesca para los marineros, cubrir la pista polideportiva o una pasarela desde el colegio hasta la pista para resguardarse de la lluvia, entre otras cosas.

El regidor reiteró que se irán atendiendo poco a poco, aunque recordó que algunas actuaciones ya están en marcha como el caso de las visitas guiadas por esta localidad. Entre el público se encontraban docentes de los centros escolares, alumnado y familiares de los participantes para apoyar a los portavoces escogidos por los colegios Otero Pedrayo, Caión y Alfrede Brañas, el IES Agra de Leborís y el EPIA.