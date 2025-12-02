Encuentran muerto en su casa a un vecino de Agualada

Una ambulancia del 061 EC

Un hombre fue encontrado muerto este martes en su vivienda de Agualada, en el municipio de Coristanco. Vecinos del lugar alertaron al 112 de que no tenían ninguna noticia del hombre, al percatarse de que no había acudido al bar de la localidad, como hacía todas las mañanas. También les llamó la atención que no hubiese bajado las persianas la noche anterior.

El hombre, un septuagenario, residía solo en el lugar de Outeiro, de la parroquia de Agualada. Al recibir el aviso, el 112 alertó a los servicios de Protección Civil de Coristanco, Guardia Civil, bomberos de Carballo y al 061, que se dirigieron a la casa de la víctima. Los equipos de emergencia encontraron al hombre muerto en el suelo, sin que pudiesen hacer nada por salvar su vida.

La autopsia determinará las causas exactas de la muerte, aunque en principio no parece que se trate de una muerte violenta. Las primeras hipótesis apuntan a que padeciese una indisposición o que hubiese sufrido un accidente y se precipitase por las escaleras de la vivienda.