A Laracha aplaza el encendido de las luces de Nadal al día 12 debido al mal tiempo

Encendido navideño en A Laracha el pasado año EC

El Concello de A Laracha ha decidido aplazar el encendido de las luces navideñas previstas para este viernes hasta la semana que viene, el día 12 en el mismo horario, las 18.30 horas. Ante las previsiones de lluvias intensas para mañana y todo el fin de semana han preferido retrasar el acto, confiando en que la climatología mejore en los próximos días y que así todos puedas disfrutar del evento.

Recuerdan que por sus especiales características el acto tiene que celebrarse obligatoriamente al aire libre, de ahí que optasen por este cambio de horario. El encendido de las luces correrá a cargo de los niños del Espacio de participación de la infancia y adolescencia y se llevará a cabo en la plaza de Les Sables d´Olonne y O Recreo.

La programación navideña en A Laracha continuará con el concurso de panxoliñas, que se celebrará el día 20 en la Casa de Cultura de la localidad. También están previstos los obradoiros de cocina ‘Panettones con maxia’, con tres turnos dirigidos al alumnado de Educación Infantil y Primaria. Los interesados en participar en estos talleres podrán anotarse a partir del día 15 de diciembre.