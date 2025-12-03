Mi cuenta

Juegos inclusivos y paraguas de colores para reivindicar los derechos de las personas con discapacidad

En Cee se realizó un concentración en el Día de la Discapacidad y en el colegio de Sofán se realizaron una serie de actividades

Redacción
03/12/2025 21:46
Concentración realizada en Cee este miércoles
Fuentes Cee
Las entidades Aspadex, Apem, SAT Costa da Morte, Asociación galega de Ataxias, Afafes, Apem, Plataforma Reisenhores y la Asociación Paseniño participaron ayer en una concentración en la Praza 8 de Marzo de Cee, donde leyeron el manifiesto “Baixo o mesmo paraugas” para reclamar los derechos de las personas con discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre. 

En el acto también se desplegaron los paraguas que caracterizan este evento, aunque el tiempo dio una tregua para la concentración, en la que participaron unas 200 personas. Susana Trillo, responsable del centro de día de Aspadex, mostró su satisfacción por el respaldo de vecinos y foráneos al evento, que sirve para dar un paso más para la concienciación de la sociedad. 

En el colegio de Gándara Sofán, en Carballo, también celebraron este día con una jornada de juegos inclusivos a cargo de la agrupación deportiva Un Paso Máis, que reivindica el derecho al deporte de todo el alumnado. Además, en la radio escolar el alumnado entrevistó una antigua alumna, Silvia Varela Docampo, campeona del Galicia Skills 2025, en la modalidad de FP y categoría de barista, quien es todo un ejemplo de lucha y superación de barreras.

