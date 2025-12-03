Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Los Bomberos de la comarca se concentran en Carballo por incumplimientos del Consorcio

Denuncian falta de contrataciones, riesgos laborales y el incumplimiento del convenio

Redacción
03/12/2025 20:30
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

Los Bomberos Comarcais de Galicia se concentran este miércoles, a las 11:30, frente a la sede del Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento de A Coruña en Carballo. 

La movilización busca visibilizar los problemas derivados de la gestión del Consorcio, tras incumplir el acuerdo que debía solucionar la escasez de efectivos y el exceso de horas de trabajo, con nuevas contrataciones que aún no se han ejecutado y un proceso selectivo considerado inadecuado. También denuncian la falta de prevención de riesgos laborales y el incumplimiento del primer Convenio Colectivo, firmado el pasado junio.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

El investigador de la USC José Manuel Brea Floriani

La Fundación ”la Caixa”, implicada en la búsqueda de un tratamiento para el síndrome de Myhre
Redacción
Trabajos de retirada de la arena, iniciados en la tarde de este miércoles en Baldaio

Los mariscadores de Baldaio dan por perdida la campaña del próximo año
A. Pérez Cavolo
Concentración realizada en Cee este miércoles

Juegos inclusivos y paraguas de colores para reivindicar los derechos de las personas con discapacidad
Redacción
Formación del San Román de Veteranos que se impuso a la SD Oza por 4 goles a 0

El San Ramón no pasa del empate a un gol ante el colista Coristanco
Redacción