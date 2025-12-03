Los Bomberos de la comarca se concentran en Carballo por incumplimientos del Consorcio

Los Bomberos Comarcais de Galicia se concentran este miércoles, a las 11:30, frente a la sede del Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento de A Coruña en Carballo.

La movilización busca visibilizar los problemas derivados de la gestión del Consorcio, tras incumplir el acuerdo que debía solucionar la escasez de efectivos y el exceso de horas de trabajo, con nuevas contrataciones que aún no se han ejecutado y un proceso selectivo considerado inadecuado. También denuncian la falta de prevención de riesgos laborales y el incumplimiento del primer Convenio Colectivo, firmado el pasado junio.