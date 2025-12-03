Música, talleres y un Poboado de Nadal animarán Cabana

Los Reyes Magos llegarán a Cabana los días 4 y 5 de enero Raúl López Molina

El Concello de Cabana ha preparado una amplia programación para vivir un “Nadal máxico”, que dará comienzo el próximo domingo 7 de diciembre y rematará el 5 de enero con las tradicionales cabalgatas de Reyes. Las propuestas están dirigidas a todos los públicos, con la música los obradoiros y el Poboado de Nadal como grandes protagonistas.

Además, las familias que lo precisen contarán con el Nadal Meniñeiro para ayudar a conciliar durante las vacaciones escolares. El programa arranca con el festival ‘XXI Tempos de Nadal’, el domingo a partir de las 18.30 horas en el auditorio municipal. El viernes 12 el mismo escenario acogerá el festival de panxoliñas ‘Abrazando o Nadal’.

Al día siguiente comienzan diferentes obradoiros en el dolmen de Dombate. Por la mañana Leandro Lamas impartirá la masterclass ‘A traxectoria e o universo’, dirigida a los niños mayores de 11 años. Seguirá el taller ‘A maxia do trazado’ para el mismo público. Por la tarde, los talleres seguirán de la mano de Dara Store, ‘Creación Nadal’ y ‘Os Reis Magos’, en ambos casos dirigidos a menores de 11 años. Es necesario inscribirse previamente hasta el 10 de diciembre. El domingo 14 Raquel Queizás presentará la función ‘A viaxe de Nano’.

El sábado 20 de diciembre llegará el Poboado de Nadal a la aldea de Riobó, a partir de las 17.00 horas. Allí se podrá disfrutar de la función ‘Saabor de Nadal’, con un belén viviente, un concierto de Pakolas y la visita del Apalpador.

El día 21 el dolmen de Dombate se llenará de música con la artista Uxía Senlle, con un ‘Concerto con encanto de Nadal, a las 18.30 horas. Es necesario anotarse antes del día 12. Los días 4 y 5 de enero los más pequeños volverán a disfrutar de las tradicionales cabalgatas de Reyes, llevando la magia y la ilusión a todos los rincones del municipio. Se despedirán el 5 con fiesta en el pabellón.