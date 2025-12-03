Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Música, talleres y un Poboado de Nadal animarán Cabana

La programación navideña arranca el domingo 7 con un festival navideño

Redacción
03/12/2025 19:36
Los Reyes Magos llegarán a Cabana los días 4 y 5 de enero
Los Reyes Magos llegarán a Cabana los días 4 y 5 de enero
Raúl López Molina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

El Concello de Cabana ha preparado una amplia programación para vivir un “Nadal máxico”, que dará comienzo el próximo domingo 7 de diciembre y rematará el 5 de enero con las tradicionales cabalgatas de Reyes. Las propuestas están dirigidas a todos los públicos, con la música los obradoiros y el Poboado de Nadal como grandes protagonistas.

 Además, las familias que lo precisen contarán con el Nadal Meniñeiro para ayudar a conciliar durante las vacaciones escolares. El programa arranca con el festival ‘XXI Tempos de Nadal’, el domingo a partir de las 18.30 horas en el auditorio municipal. El viernes 12 el mismo escenario acogerá el festival de panxoliñas ‘Abrazando o Nadal’. 

Al día siguiente comienzan diferentes obradoiros en el dolmen de Dombate. Por la mañana Leandro Lamas impartirá la masterclass ‘A traxectoria e o universo’, dirigida a los niños mayores de 11 años. Seguirá el taller ‘A maxia do trazado’ para el mismo público. Por la tarde, los talleres seguirán de la mano de Dara Store, ‘Creación Nadal’ y ‘Os Reis Magos’, en ambos casos dirigidos a menores de 11 años. Es necesario inscribirse previamente hasta el 10 de diciembre. El domingo 14 Raquel Queizás presentará la función ‘A viaxe de Nano’.

 El sábado 20 de diciembre llegará el Poboado de Nadal a la aldea de Riobó, a partir de las 17.00 horas. Allí se podrá disfrutar de la función ‘Saabor de Nadal’, con un belén viviente, un concierto de Pakolas y la visita del Apalpador.

 El día 21 el dolmen de Dombate se llenará de música con la artista Uxía Senlle, con un ‘Concerto con encanto de Nadal, a las 18.30 horas. Es necesario anotarse antes del día 12. Los días 4 y 5 de enero los más pequeños volverán a disfrutar de las tradicionales cabalgatas de Reyes, llevando la magia y la ilusión a todos los rincones del municipio. Se despedirán el 5 con fiesta en el pabellón.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

El investigador de la USC José Manuel Brea Floriani

La Fundación ”la Caixa”, implicada en la búsqueda de un tratamiento para el síndrome de Myhre
Redacción
Trabajos de retirada de la arena, iniciados en la tarde de este miércoles en Baldaio

Los mariscadores de Baldaio dan por perdida la campaña del próximo año
A. Pérez Cavolo
Concentración realizada en Cee este miércoles

Juegos inclusivos y paraguas de colores para reivindicar los derechos de las personas con discapacidad
Redacción
Formación del San Román de Veteranos que se impuso a la SD Oza por 4 goles a 0

El San Ramón no pasa del empate a un gol ante el colista Coristanco
Redacción