Bergantiños

Correos instala un buzón mágico en Carballo para las cartas a Papá Noel y los Reyes Magos

Hasta el 5 de enero los niños podrán enviar sus peticiones en las instalaciones postales 

Redacción
04/12/2025 22:11
Buzón mágico de Correos
Buzón mágico de Correos
Cedida
Hasta el día 5 de enero, los niños que lo deseen podrán depositar sus cartas para Papá Noel y los Reyes Magos en el buzón mágico que Correos ha instalado la oficina postal de Carballo. Además de fomentar el espíritu navideño, esta iniciativa de Correos también pretende promover la práctica de la escritura entre los más pequeños de la casa.

 Así, tanto en las oficinas de Correos con el buzón especial y a través de Correos Market, también se podrán conseguir “packs mágicos” que contienen cartas para escribir los deseos, sobres especiales y pegatinas con motivos navideños para decorarlas y que llamen la atención de sus ilustres destinatarios.

 Además, se podrán adquirir “sellos mágicos” personalizados con la figura de Papá Noel y de los Reyes Gaspar, Melchor y Baltasar en todas las oficinas de Correos y en Correos Market. Correos lleva 30 años celebrando la Navidad con buzones especiales para recoger los deseos de los niños y niñas y encargarse de entregárselos directamente a sus destinatarios en Laponia y en Oriente. También esta Navidad los equipos de voluntarios volverán a acercarse a los hospitales a recoger las cartas de los niños.

