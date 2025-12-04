Mi cuenta

Bergantiños

El Concello de Carballo y Cáritas renuevan el convenio para el centro de día de Verdillo

El Ayuntamiento financia con 15.000 euros el mantenimiento de las instalaciones

Redacción
04/12/2025 22:08
El alcalde y el párroco firman el convenio de colaboración
El alcalde y el párroco firman el convenio de colaboración
Mar Casal
El alcalde, Daniel Pérez, firmó este jueves el convenio de colaboración entre el Concello de Carballo y Cáritas Parroquial para el mantenimiento del centro de día Fogar de Bergantiños, situado en Verdillo. Además del regidor, en el acto participó la concejala de Servizos Sociais, Igualdade e Sanidade, Maica Ures, en representación del Ejecutivo municipal, mientras que por parte de la entidad social participaron el párroco de Carballo, José García Gondar, y la educadora social de Cáritas, Maite Prieto. 

El Concello carballés colaborará en el mantenimiento del centro de día, con la aportación de unos 15.000 euros, que Cáritas podrá complementar, si fuese preciso, con otras subvenciones. A cambio, Cáritas se compromete a desarrollar la actividad conforme a la normativa vigente y, entre otras medidas, facilitará el acceso al servicio de personas propuestas por el área municipal de Servizos Sociais. 

Por otra parte, la carpa de Cáritas continúa en Carballo, donde se pueden depositar donativos para los más necesitados y también se puede colaborar con la donación de productos no perecederos o la compra de productos de la huerta de Sísamo. La entidad ya prepara el reparto extraordinario de estas fechas. 

