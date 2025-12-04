Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

El concurso de fotografía de A Laracha ya tiene a los ganadores

El primer premio fue para Antonio Fernández Martínez, con una imagen de la luna sobre el santuario de Os Milagres

Redacción
04/12/2025 21:38
La imagen ganadora del segundo premio
La imagen ganadora del segundo premio
Jonatan Mesias
La IV edición del concurso fotográfico ‘A Laracha no obxectivo’ ya tiene a sus ganadores, con las tres mejores imágenes realizadas en el municipio. El jurado profesional estuvo formado por Raúl Lorenzo, realizador audiovisual; Irene Boquete, responsable do Mesón A Taberna de Santa Margarida en Montemaior y miembro de las asociones de turismo CMAT y Aptcm; y por María Canedo, técnica de Turismo y Cultura del Concello. En total se presentaron 45 instantáneas en la modalidad “Xeral” del certamen.

 El primer premio, dotado con 600 euros fue para Antonio Fernández Martínez con ‘Lúa decrecente polo santuario’. La imagen capta la luna en su fase decreciente alineada con el campanario de Os Milagres, con la silueta de un cuervo en el pararrayos, tomada a primera hora de la mañana. El jurado destacó su potente impacto visual, “capaz de atrapar desde o primeiro instante e de gañar forza a medida que descobren os elementos entre a penumbra do amencer”.

 También valoró la presencia de un elemento patrimonial reconocible y la importante preparación previa. Antonio Fernández ya obtuvo el primer premio en los años 2021 y 2022. Ayer mismo presentaba en Caión el libro sobre la Costa da Morte de Aptcm, del que es autor junto con Xan Fernández Carrera. 

El segundo premio, dotado con 400 euros, fue para Jonatan Mesías Torres, con la obra ‘Memoria de piedra’. La imagen ofrece una interpretación poco habitual de Caión, centrada en su dimensión pétrea, con masas rocosas en primer plano, la costa atlántica al fondo y un reflejo que une tierra y mar en un mismo diálogo. 

El tercer premio, dotado con 250 euros, lo consiguió Iván Gómez Costa con una imagen realizada el 2 de noviembre en el entorno del Muíño Grande de Gabenlle, centrando su atención en una pequeña fervenza con el efecto seda del agua. 

La fotografía titulada ‘Memorias de auga e cerne’, realizada por Iria Boza Martínez, vecina de la parroquia de Golmar, resultó la ganadora en la modalidad “Redes Sociais”, dotada con 250 euros, tras recibir más “me gusta” en el Facebook del Concello.

