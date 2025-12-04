Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

El mal tiempo condiciona los encendidos navideños en la comarca

Este viernes se prenden los alumbrados de Carballo, Cee, Santa Comba y Vimianzo

Redacción
04/12/2025 22:05
Alumbrado navideño en Cerceda, que se encendió el fin de semana pasado
Alumbrado navideño en Cerceda, que se encendió el fin de semana pasado
C. C.
El mal tiempo previsto para esta jornada y para el sábado condiciona los encendidos navideños en la comarca. De hecho, en A Laracha ya se ha retrasado hasta el día 12 la apertura prevista para esta tarde. En Carballo, Cee y Vimianzo los actos se mantienen para esta tarde de viernes, aunque puede haber algunos cambios en las actividades al aire libre.

 En la villa da Xunqueira habrá animación e hinchables a partir de las 17.30 horas, que será trasladado al pabellón en caso de lluvia. De todas formas, el encendido de las luces se mantiene para las 19.00 horas en la carpa de la plaza, donde habrá también el chocolate con churros.

Lo mismo ocurrirá en Carballo y Vimianzo, donde se realizarán todos los actos en las respectivas carpas y de momento no se contemplan cambios. En la capital de Bergantiños habrá un concierto de la Banda Infantil del Conservatorio para calentar motores, a las 18.30 horas. El encendido será 15 minutos después y a las 19.00 seguirá la música con la Banda Municipal de Música y chocolatada.

 En la localidad vimiancesa abrirá por la tarde el Recuncho Gastronómico en la carpa, con puestos de comida y bebida. A las 20.00 horas está previsto el encendido navideño, además de un espectáculo infantil y chocolatada. En Santa Comba también arranca hoy la Navidad (19.00). 

Los encendidos navideños continúan este fin de semana por toda la comarca. En Zas será mañana sábado en Brandomil, con la inauguración del Belén y el alumbrado (19.30 horas). El mismo se prenden las luces en Camariñas (18.00) y Fisterra (19.00). En Malpica será el domingo 7 y en Muxía el día 12. Hoy se presentarán los actos de Ponteceso. Cerceda fue el concello más madrugador y ya encendió el alumbrado navideño el pasado fin de semana. 

