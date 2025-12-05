Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Cambre se prepara para vivir el Belén Viviente de Bribes, una de sus tradiciones navideñas más emblemáticas

Redacción
05/12/2025 12:00
Belén Viviente de Bribes
Belén Viviente de Bribes
EC
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

Cambre recupera uno de sus eventos más queridos con la celebración del Belén Viviente de Bribes, una recreación histórica que convierte cada año el entorno del antiguo monasterio benedictino en un espacio lleno de vida, tradición y espíritu navideño. La cita, organizada por la Asociación de Vecinos O Cruceiro, se ha consolidado como una de las celebraciones más esperadas de la comarca y un referente de la Navidad coruñesa.

El sábado 14 de diciembre, desde las 11:00 hasta las 18:00 horas, Bribes se transformará en un pequeño poblado donde los vecinos se convertirán en personajes del nacimiento de Jesús y en figuras propias de la vida rural gallega. En la Horta do Mosteiro, el patio del antiguo monasterio, se podrán ver pastores, Reis Magos, lavandeiras y artesanos en plena acción, en una recreación que combina historia, etnografía y participación comunitaria.

El evento, conocido en los últimos años como Gran Belén Viviente Coruñés, regresa con fuerza gracias al impulso de la Fundación Venancio Salcines, que asume este año el 100% de la financiación y apuesta por consolidarlo como un punto de encuentro destacado de la tradición navideña en la provincia. En su última edición, más de 10.000 personas se acercaron a Bribes, y la organización prevé una afluencia similar para 2024.

La jornada no solo destaca por la representación teatral, sino también por su oferta gastronómica, diseñada para disfrutar en comunidad. La Asociación de Vecinos O Cruceiro organiza este año propuestas que van desde filloas, orellas y cocido, hasta una laconada popular que se servirá durante el almuerzo, pensada para complementar la experiencia con los sabores tradicionales de Galicia.

El Belén Viviente invita también a conocer el patrimonio local. Quienes se acerquen a Bribes podrán visitar enclaves emblemáticos del municipio, como la Iglesia de Santa María de Cambre o la Torre de Andeiro, entre otros atractivos que conforman la riqueza histórica del territorio.

Además, la organización ha preparado una agenda pensada para todos los públicos:

  • Belén Viviente: de 11:00 a 14:00 h y de 15:00 a 18:00 h 
  • Xantar popular: laconada con postre y café a las 14:30 h 
  • Concierto de Nadal a cargo de Lis Teuntor: a las 18:00 h en la Igrexa de San Cibrao de Bribes, seguido de un brindis final

Más allá de la puesta en escena, el Belén Viviente de Bribes es una jornada en la que la comunidad se reúne para celebrar sus tradiciones, compartir gastronomía y poner en valor el patrimonio vivo de Cambre.

La organización destaca la importancia del evento como elemento de cohesión social, dinamización cultural y preservación de costumbres locales.

Con actividades para todas las edades, gastronomía típica y un entorno histórico único, Bribes se prepara para convertirse, un año más, en uno de los epicentros navideños más singulares de la comarca.

    0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
    0620_tinytown_redideal_251121_veronica
    0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
    0620_bico_redideal_251125_tamara
    0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
    0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
    0620_danza_10_redideal_251121_tamara
    0620_hitos_redideal_251121_tamara
    0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
    0620_mayores_redideal_251121_tamara
    0620_opticalia_redideal_251121_veronica
    0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos

    Te puede interesar

    Fuente de la plaza de Azkárraga

    Trasladan a planta al joven carballés que se cayó desde la fuente de Azcárraga
    Abel Peña
    Torre de Hércules

    A mellora da contorna da Torre será unha realidade na primeira metade de 2026
    Redacción
    El ideal gallego

    Los ciberdelitos ganan cada vez más peso en la criminalidad de Carballo
    A. Pérez Cavolo
    Exposición de olería en el castillo

    Olería de Buño en el castillo de Vimianzo
    Redacción