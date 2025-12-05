Cambre se prepara para vivir el Belén Viviente de Bribes, una de sus tradiciones navideñas más emblemáticas

Belén Viviente de Bribes EC

Cambre recupera uno de sus eventos más queridos con la celebración del Belén Viviente de Bribes, una recreación histórica que convierte cada año el entorno del antiguo monasterio benedictino en un espacio lleno de vida, tradición y espíritu navideño. La cita, organizada por la Asociación de Vecinos O Cruceiro, se ha consolidado como una de las celebraciones más esperadas de la comarca y un referente de la Navidad coruñesa.

El sábado 14 de diciembre, desde las 11:00 hasta las 18:00 horas, Bribes se transformará en un pequeño poblado donde los vecinos se convertirán en personajes del nacimiento de Jesús y en figuras propias de la vida rural gallega. En la Horta do Mosteiro, el patio del antiguo monasterio, se podrán ver pastores, Reis Magos, lavandeiras y artesanos en plena acción, en una recreación que combina historia, etnografía y participación comunitaria.

El evento, conocido en los últimos años como Gran Belén Viviente Coruñés, regresa con fuerza gracias al impulso de la Fundación Venancio Salcines, que asume este año el 100% de la financiación y apuesta por consolidarlo como un punto de encuentro destacado de la tradición navideña en la provincia. En su última edición, más de 10.000 personas se acercaron a Bribes, y la organización prevé una afluencia similar para 2024.

La jornada no solo destaca por la representación teatral, sino también por su oferta gastronómica, diseñada para disfrutar en comunidad. La Asociación de Vecinos O Cruceiro organiza este año propuestas que van desde filloas, orellas y cocido, hasta una laconada popular que se servirá durante el almuerzo, pensada para complementar la experiencia con los sabores tradicionales de Galicia.

El Belén Viviente invita también a conocer el patrimonio local. Quienes se acerquen a Bribes podrán visitar enclaves emblemáticos del municipio, como la Iglesia de Santa María de Cambre o la Torre de Andeiro, entre otros atractivos que conforman la riqueza histórica del territorio.

Además, la organización ha preparado una agenda pensada para todos los públicos:

Belén Viviente: de 11:00 a 14:00 h y de 15:00 a 18:00 h

Xantar popular: laconada con postre y café a las 14:30 h

Concierto de Nadal a cargo de Lis Teuntor: a las 18:00 h en la Igrexa de San Cibrao de Bribes, seguido de un brindis final

Más allá de la puesta en escena, el Belén Viviente de Bribes es una jornada en la que la comunidad se reúne para celebrar sus tradiciones, compartir gastronomía y poner en valor el patrimonio vivo de Cambre.

La organización destaca la importancia del evento como elemento de cohesión social, dinamización cultural y preservación de costumbres locales.

Con actividades para todas las edades, gastronomía típica y un entorno histórico único, Bribes se prepara para convertirse, un año más, en uno de los epicentros navideños más singulares de la comarca.