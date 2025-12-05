Carballo, Cee y Vimianzo encienden la Navidad, desafiando al mal tiempo de la jornada

Encendido navideño en Carballo Mar Casal

Carballo, Cee y Vimianzo prendieron este viernes la Navidad, con el tradicional encendido de las luces. A pesar del mal tiempo, los actos estuvieron muy concurridos, desafiando a las intensas lluvias de la jornada.

En Cee los hinchables y las actividades prevista para los más pequeños por la tarde se trasladaron al pabellón polideportivo, aunque el encendido fue en la Praza 8 de Marzo.

Encendido navideño en Cee Fuentes Cee

El alcalde de Carballo, Daniel Pérez, dio el pistoletazo de salida a la Navidad por primera vez, con los niños como principales protagonistas. También hubo espacio para la música con los conciertos de la Banda Infantil del Conservatorio y de la Banda Municipal.

Encendido navideño en Vimianzo Carmen Suárez

En Vimianzo se siguió el mismo ritual de encendido, que marca el encendido de estas “datas máxicas”, tal como indicó la alcaldesa, Mónica Rodríguez. Además, quiso agradecer el trabajo de todas las personas que “que fixeron posible esta iluminación e o esforzo que hai detrás de cada detalle que fan brillar Vimianzo máis que nunca”. Los más pequeños pudieron disfrutar del espectáculo ‘Tibu e os seus amigos’, además de la chocolatada para todos los asistentes. También abrió el Recuncho Gastronómico, con puestos de comida y bebida.