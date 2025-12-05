Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

Carballo, Cee y Vimianzo encienden la Navidad, desafiando al mal tiempo de la jornada

Los actos de pistoletazo de salida a las fiestas estuvieron muy concurridos a pesar de la lluvia

Maricarmen Suárez Alvite
05/12/2025 21:33
Encendido navideño en Carballo
Encendido navideño en Carballo
Mar Casal
Carballo, Cee y Vimianzo prendieron este viernes la Navidad, con el tradicional encendido de las luces. A pesar del mal tiempo, los actos estuvieron muy concurridos, desafiando a las intensas lluvias de la jornada. 

En Cee los hinchables y las actividades prevista para los más pequeños por la tarde se trasladaron al pabellón polideportivo, aunque el encendido fue en la Praza 8 de Marzo. 

Encendido navideño en Cee
Encendido navideño en Cee
Fuentes Cee

El alcalde de Carballo, Daniel Pérez, dio el pistoletazo de salida a la Navidad por primera vez, con los niños como principales protagonistas. También hubo espacio para la música con los conciertos de la Banda Infantil del Conservatorio y de la Banda Municipal. 

Encendido navideño en Vimianzo
Encendido navideño en Vimianzo
Carmen Suárez

En Vimianzo se siguió el mismo ritual de encendido, que marca el encendido de estas “datas máxicas”, tal como indicó la alcaldesa, Mónica Rodríguez. Además, quiso agradecer el trabajo de todas las personas que “que fixeron posible esta iluminación e o esforzo que hai detrás de cada detalle que fan brillar Vimianzo máis que nunca”. Los más pequeños pudieron disfrutar del espectáculo ‘Tibu e os seus amigos’, además de la chocolatada para todos los asistentes. También abrió el Recuncho Gastronómico, con puestos de comida y bebida. 

