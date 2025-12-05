Música, deporte y solidaridad en el Nadal de Malpica

Feria navideña en Malpica en ediciones anteriores EC

Música, deporte, solidaridad y obradoiros centran las actividades del Nadal Cultural de Malpica, que arranca este domingo tarde con el encendido de las luces, a partir de las 19.30 horas en la Praza Villar Amigo, con una chocolatada para todos los asistentes. Ayer también se entregaron los premios del Concurso Escolar de pintura y dibujo.

Hasta el día 15 permanecerá abierto el plazo del certamen que organiza la asociación Raigañas. O Quinteiro de Buño organiza un taller de decorado del árbol esta tarde, que encenderá sus luces a las 18.30 horas. En el centro cívico también se puede visitar hasta el día 15 la exposición por el 20 aniversario del accidente del Prestige.

Al día siguiente se inaugurará la muestra ‘Letras Cantadas’, en colaboración con el Concello de Carballo. La programación continuará el día 13 con una charla sobre el uso de hierbas medicinales a cargo de la farmacéutica María Moure. Al día siguiente habrá una jornada benéfica, con recogida de juguetes en el campo de fútbol Pedra Queimada, organizado por Sporting Seaia. El día 17 el cartero real visitará los centros educativos del municipio durante toda la mañana.

Los eventos solidarios volverán a estar presentes el día 20 con una jornada benéfica de recogida de víveres en el campo de fútbol de Xaviña. El mismo día se descubrirá una placa en homenaje a las pandeteiras de Mens, y además, se presentará el disco ‘Mens’, de Icía Varela. Durante las vacaciones navideñas habrá diferentes talleres, cuentacuentos y actividades lúdicas para los más pequeños, que serán los protagonistas el día 24 con la recepción de Nadal.

El día 27 será la V Foliada de Cantos de Nadal y el 31, la tradicional San Silvestre. La programación culmina con las cabalgatas de Reyes el 5 y 6 de enero.