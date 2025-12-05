Mi cuenta

Bergantiños

Una veintena de puestos y obradoiros en la Feira de Artesanía de Carballo

Los puestos estarán en la carpa de la Praza do Concello durante el sábado, domingo y lunes

Redacción
05/12/2025 20:21
Carpa navideña en Carballo, encendida este viernes
Carpa navideña en Carballo, encendida este viernes
Mar Casal
Carballo acoge estos días la Feira de Artesanía, con una veintena de puestos en la carpa de la Praza do Concello. Además de los puestos de exposición y venta de las piezas artesanales, habrá durante los tres días obradoiros dirigidos a toda la familia. La feria será hasta el lunes, en horario de mañana (de 11.00 a 14.30 horas) y de tarde (de 17.00 a 21 horas, excepto el lunes que cerrará a las 20.00). 

El primer obradoiro de este sábado será ‘Carballo en miniatura’, de cartón y pintura, a cargo de Isa Bermúdez y María Barca. Dará comienzo a las 11.30 horas, y está dirigido a los niños de 6 a 14 años. A las 12.00 habrá otro de madera, ‘A bandexa do apalpador’, con Jésica Nantón, también para niños. Por la tarde, a las 18.00 horas, habrá otro taller de madera para elaborar cajas navideñas, con Fabián Lage, dirigido al público familiar.

 Los participantes podrán anotarse el mismo día antes de empezar en la propia carpa. Los obradoiros continúan mañana domingo con cestería, bandejas de papel y madera, para niños y adultos. El lunes habrá otro de olería dirigido por María Barca. En este caso también está dirigido a los niños de 5 a 11 años y dará comienzo a las 12.30 horas

