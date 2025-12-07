Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

Teatro, cantos, artesanía y gastronomía, esta semana en el programa navideño de la Costa da Morte

Malpica encendió este domingo su alumbrado festivo con chocolate y roscón para los más pequeños y en Carballo sigue la feria de artesanía en la carpa

Redacción
07/12/2025 22:56
Encendido del alumbrado navideño en Malpica
Raúl López Molina
Vimianzo inaugurará el próximo lunes 15 de diciembre su pista de hielo natural, que permanecerá instalada junto a la carpa de la plaza del Concello hasta el 11 de enero. El acto de apertura está previsto para las 17 horas. La instalación podrá disfrutarse en horario de mañana por el alumnado del 15 al 19 de diciembre y los días 8 y 9 de enero, mientras que del 15 al 18 abrirá también al público general por las tardes, de 17 a 21 horas. A partir del 19 de diciembre y hasta el 11 de enero, el horario será continuado de 11 a 22 horas. 

Las entradas tendrán un precio de 5 euros y se pondrán a la venta desde el viernes 12 de diciembre a través de la aplicación habilitada. El acceso básico incluye el préstamo de patines y permite una sesión de 45 minutos, reservándose otros 15 minutos para el cambio de calzado. El aforo máximo será de 48 personas por turno y tendrán preferencia quienes cuenten con reserva previa. 

Para patinar será obligatorio el uso de guantes y el respeto a las indicaciones del personal monitor. La alcaldesa, Mónica Rodríguez, señaló que “é todo un orgullo presentar, un ano máis, un dos maiores reclamos destas datas” y destacó la buena acogida de la iniciativa en ediciones anteriores, animando a vecinos y visitantes a disfrutar de la programación navideña del municipio. 

Actividades de la semana

Antes de disfrutar de la pista de hielo, los vimianceses también podrán meterse de lleno en el espíritu navideño con varias actividades que el Concello tiene previstas en su programa festivo. Así, el viernes 12 comienzan los populares Cantos de Nadal por las parroquias con Teté Teatro y el grupo de gaitas O Revoltixo de Carantoña. También habrá actividades en otros municipios. 

En Carballo, el programa navideño de este domingo estuvo muy variado. Además de la feria de artesanía en la carpa navideña que estuvo muy concurrida, especialmente durante los obradoiros, y el pasacalles por el centro, el pabellón Vila de Noia acogió las décimas Xornadas de Nadal organizadas por el Judo Club Bergantiños en el que participaron 800 deportistas y más de cuatro mil asistentes en las gradas en varios turnos 

Obradoiro en la feria artesana de Carballo
Raúl López Molina

Este lunes festivo será el último día de la Feira Artesana en la carpa de la Praza do Concello. Durante la jornada habrá obradoiros de barro, pintacaras, pasacalles y el sorteo de la cesta. La feria de artesanía dará paso a partir de este martes al Nadal Larpeiro, con obradoiros de cocina en el Fórum y el jueves arranca la segunda Feira do Mercado Social que dará paso el fin de semana a la Feira Doce. 

En Malpica, que este domingo encendió su alumbrado festivo en un acto participativo en el que los más pequeños ayudaron a decorar el árbol, además de disfrutar de chocolate y roscón, este lunes se inaugura la exposición de Belén Amigurumis organizada por el Fogar dos Pensionistas San Adrián do Mar. La muestra se podrá visitar hasta el 8 de enero en la Casa do Pescador, en horario de 11 a 13 y de 17 a 21 horas.

En Cee, este martes seguirá el teatro navideño con ‘En carne viva’ de Bengala Teatro Físico, en la Casa da Cultura, y el viernes será la Gala do Deporte del circuito Correndo pola Costa da Morte, también en el auditorio de la Casa da Cultura. 

