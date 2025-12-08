Alerta en la Costa da Morte por fuerte viento y oleaje

Fuerte oleaje este lunes en la zona del cementerio de Laxe C. S.

El litoral de la provincia de A Coruña continúa este martes con alerta naranja por temporal costero, con fuertes vientos y olas de hasta siete metros de altura. En la Costa da Morte ya se han registrado este lunes fuertes rachas de viento y oleaje en toda la costa.

Debido a la alerta naranja, para este martes se suspenden las actividades en el exterior de los centros educativos en diferentes municipios de la provincia, entre ellos, Camariñas, Carnota, Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra, Mazaricos, Muxía, Vimianzo y Zas.