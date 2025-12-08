Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

Remata con éxito la Feira de Artesanía de Nadal en Carballo

Estuvo muy concurrida durante los tres días, con mucha participación en los obradoiros

Redacción
08/12/2025 20:51
Puestos de artesanía en la carpa
Puestos de artesanía en la carpa
Mar Casal
La Feira de Artesanía de Nadal que comenzaba el sábado en Carballo cerró ayer sus puertas, con una animada jornada, muy concurrida, al igual que los días anteriores, a pesar de las malas condiciones meteorológicas. Los diferentes obradoiros que se celebraron a lo largo de estos días fueron un éxito absoluto, con mucha demanda en todos ellos.

 El de olería dirigido por la carballesa María Barca no fue una excepción y los niños disfrutaron creando diferentes figuras. A pesar de la jornada desapacible de este lunes, la lluvia dio una tregua para el pasarrúas musical y teatral, con dragones de fuego y agua y pintacaras para entretener a los más pequeños en su último día de vacaciones. 

Además, la veintena de puestos de artesanía local que estos días se instalaron en la carpa de la Praza do Concello registraron una importante actividad durante toda la jornada.

