Remata con éxito la Feira de Artesanía de Nadal en Carballo

Puestos de artesanía en la carpa Mar Casal

La Feira de Artesanía de Nadal que comenzaba el sábado en Carballo cerró ayer sus puertas, con una animada jornada, muy concurrida, al igual que los días anteriores, a pesar de las malas condiciones meteorológicas. Los diferentes obradoiros que se celebraron a lo largo de estos días fueron un éxito absoluto, con mucha demanda en todos ellos.

El de olería dirigido por la carballesa María Barca no fue una excepción y los niños disfrutaron creando diferentes figuras. A pesar de la jornada desapacible de este lunes, la lluvia dio una tregua para el pasarrúas musical y teatral, con dragones de fuego y agua y pintacaras para entretener a los más pequeños en su último día de vacaciones.

Además, la veintena de puestos de artesanía local que estos días se instalaron en la carpa de la Praza do Concello registraron una importante actividad durante toda la jornada.