Bergantiños
Vieiro continúa acercando a los institutos su programa de regulación emocional
Regular(te) Bien” ofrece a los estudiantes herramientas para gestionar emociones, mejorar la autoestima y fomentar un equilibrio entre la vida escolar y persona
La Asociación Vieiro pone en marcha el programa Regular(te) Bien para mejorar la regulación emocional de adolescentes. Se trata de un programa práctico que enseña a los alumnos de secundaria a gestionar sus emociones en situaciones de tensión y presión académica.
A través de cuatro talleres semanales de 55 minutos, los estudiantes trabajan habilidades clave como la autoexigencia, la ansiedad ante los exámenes, la frustración y la gestión y organización del tiempo.
El objetivo es dotarles de herramientas efectivas para mejorar su bienestar emocional, potenciar el autoconocimiento y aumentar la autoestima, fomentando un equilibrio saludable entre la vida escolar y emocional.