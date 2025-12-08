Vieiro continúa acercando a los institutos su programa de regulación emocional

Una de las charlas de Vieiro

La Asociación Vieiro pone en marcha el programa Regular(te) Bien para mejorar la regulación emocional de adolescentes. Se trata de un programa práctico que enseña a los alumnos de secundaria a gestionar sus emociones en situaciones de tensión y presión académica.

A través de cuatro talleres semanales de 55 minutos, los estudiantes trabajan habilidades clave como la autoexigencia, la ansiedad ante los exámenes, la frustración y la gestión y organización del tiempo.

El objetivo es dotarles de herramientas efectivas para mejorar su bienestar emocional, potenciar el autoconocimiento y aumentar la autoestima, fomentando un equilibrio saludable entre la vida escolar y emocional.