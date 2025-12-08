Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

Vieiro continúa acercando a los institutos su programa de regulación emocional

Regular(te) Bien” ofrece a los estudiantes herramientas para gestionar emociones, mejorar la autoestima y fomentar un equilibrio entre la vida escolar y persona

Redacción
08/12/2025 20:15
Una de las charlas de Vieiro
La Asociación Vieiro pone en marcha el programa Regular(te) Bien para mejorar la regulación emocional de adolescentes. Se trata de un programa práctico que enseña a los alumnos de secundaria a gestionar sus emociones en situaciones de tensión y presión académica. 

A través de cuatro talleres semanales de 55 minutos, los estudiantes trabajan habilidades clave como la autoexigencia, la ansiedad ante los exámenes, la frustración y la gestión y organización del tiempo. 

El objetivo es dotarles de herramientas efectivas para mejorar su bienestar emocional, potenciar el autoconocimiento y aumentar la autoestima, fomentando un equilibrio saludable entre la vida escolar y emocional. 

