A Barbería de Rebe abre sus puertas en Cerceda

Cerceda cuenta con una nueva peluquería de caballeros. La joven Rebeca Pombo Angeriz, natural de Lemaio (A Laracha) acaba de abrir A Barbería de Rebe, por lo que además de los cortes de pelo de hombre, se ocupará de arreglar la barba y otros tratamientos.

A la inauguración del establecimiento en la urbe cercedense, que tuvo lugar el pasado fin de semana, acudieron numerosos amigos y familiares de esta profesional, a la que desearon grandes éxitos en esta nueva etapa. También acudió el alcalde, Juan Manuel Rodríguez.