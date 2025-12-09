Bergantiños
A Barbería de Rebe abre sus puertas en Cerceda
La larachesa Rebeca Pombo Angeriz está al frente del nuevo negocio
Cerceda cuenta con una nueva peluquería de caballeros. La joven Rebeca Pombo Angeriz, natural de Lemaio (A Laracha) acaba de abrir A Barbería de Rebe, por lo que además de los cortes de pelo de hombre, se ocupará de arreglar la barba y otros tratamientos.
A la inauguración del establecimiento en la urbe cercedense, que tuvo lugar el pasado fin de semana, acudieron numerosos amigos y familiares de esta profesional, a la que desearon grandes éxitos en esta nueva etapa. También acudió el alcalde, Juan Manuel Rodríguez.