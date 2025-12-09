Mi cuenta

Diario de Ferrol

Bergantiños

A Barbería de Rebe abre sus puertas en Cerceda

La larachesa Rebeca Pombo Angeriz está al frente del nuevo negocio

Redacción
09/12/2025 19:34
La larachesa Rebeca Pombo
La larachesa Rebeca Pombo
EC
Cerceda cuenta con una nueva peluquería de caballeros. La joven Rebeca Pombo Angeriz, natural de Lemaio (A Laracha) acaba de abrir A Barbería de Rebe, por lo que además de los cortes de pelo de hombre, se ocupará de arreglar la barba y otros tratamientos. 

A la inauguración del establecimiento en la urbe cercedense, que tuvo lugar el pasado fin de semana, acudieron numerosos amigos y familiares de esta profesional, a la que desearon grandes éxitos en esta nueva etapa. También acudió el alcalde, Juan Manuel Rodríguez.

