Bergantiños

A Laracha ya es 'Cidade Amiga da Infancia'

Recogió el distintivo en Madrid de manos de Unicef España 

Redacción
09/12/2025 21:27
El alcalde larachés y la concejala Rocío López con el premio
El alcalde larachés y la concejala Rocío López con el premio
Cedida
El Concello de A Laracha recibió este martes en Madrid el distintivo de Cidade Amiga da Infancia, concedido por Unicef España, al reconocer el compromiso firme y continuado del municipio con los derechos, el bienestar y la participación de las niñas, niños y adolescentes. 

A Laracha fue uno de los dos concellos gallegos que han sido reconocidos este año, lo que refuerza la importancia del trabajo realizado y consolida el papel del municipio dentro de esta red estatal. El alcalde, José Manuel López Varela, y la concejala de Servicios Sociales, Rocío López, representaron al Concello en el acto institucional, en el que recibieron el diploma acreditativo de manos de los representantes de Unicef España. 

Durante la entrega, se destacó el esfuerzo de A Laracha por avanzar en la implantación del Plan Local de Infancia y Adolescencia (PLIA) y por consolidar una cultura municipal basada en la participación activa y real da infancia. De hecho, la actividad del Espacio de Participación Infantil y Adolescente (EPIA), el refuerzo de las políticas locales centradas en los más jóvenes y la visión transversal de la infancia y de la adolescencia dentro de la acción municipal fueron elementos clave en el proceso que posibilitó la obtención del distintivo. 

El alcalde considera que “este é un premio ao esforzo que desde o Concello estamos a facer no presente para poñer á infancia e á adolescencia no centro das políticas municipais, pero sobre todo é unha porta aberta ao futuro”. “Temos unha infancia activa, creativa e implicada, e o noso deber é seguir construíndo espazos onde poidan expresarse, participar e crecer en liberdade, seguridade e felicidade”, dijo. 

Para el regidor, este reconocimiento es un “orgullo” que premia las “políticas municipais, pero tamén aos nenos, nenas e adolescentes da Laracha, porque son eles quen nos inspiran cada día a mellorar” y se comprometió a seguir avanzando en este campo.

